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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:10
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Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 12 січ, 2023 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:13
andrijk777 написав: Schmit написав: andrijk777 написав:
Цей чувак несе такий брєд, що аж смішно слухати.
На якій конкретно хвилині "брєд, що аж смішно слухати"?
Чи ви "не читал, но осуждаю"?
Конкретно 6:45.
Причому доказів у нього нуль. Доказ - "я послухав Швеця".
Геніальний чувак. Так впевнено вішає лапшу.
Хочете бачити документи з мокрими печатками?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:14
d44 написав: detroytred написав:
Да. Ще і герасимов, а не (хто, тоді був).
Він завжди був, посада в нього така. Чи ви думаєте, що якщо путін сказа що це не війна а сво, то керували кадирка та повар?
Я вважаю, що тепер перемога або поразка безпосередньо!!! стане саме на ньому. Герасимова призначають безпосереднім! керівником.
Тому пуйло по суті "підставляє" свого близького.
З якого дива? Саме зараз, а не раніше-пізніше.
Бо не хоче віддавати лаври перемоги комусь. Бо тепер дуже впевнений.
Так само перед *північним вітром* усунули гіркіна...
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:26
vitaliian написав:
вам должно быть стыдно оценивать их выше.
Саме через такі оцінки ворога росіяни й втекли з півночі минулого року.
Але не варто забувати, що на той час в них було угрупування в 175 тис. В них банально не було достатньо живої сили, щоб здійснити заплановану операцію.
Зараз росія провела мобілізацію(кажуть, що біля 300 тис. мобілізували), за тиждень-другий почнеться друга мобілізація. Є інфа про друк 3-4 мільйонів повісток. Якщо вихлоп 10% - то це ще 400 тис. планують мобілізувати. А втрати в них які? за даними генштабу 110 тис. незворотніх втрат.
Звісно, в них є проблема з бронетехнікою, але в нас теж не на Бредлі і Абрамсах їздять.
По артилерії нема паритету. В росіян досі перевага в кількості стволів і кількості БК.
Те, що нам дають - не зовсім має накопичувальний ефект. Звісно, десь в якихось бригадах на білоруському кордоні щось і накопичуєтсья. Але підрозділи на південному сході несуть втрати. А далеко не завжди отримана зброя покриває втрати.
Тому ви можете тішити себе заявами Буданова і плачем воєнкорів. А можете подивитися правді в очі - попереду ще довга і важка війна.
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sashaqbl
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:29
Успіх написав:
Цікаво, що сьогодні скажуть в новинах про місто... - якщо ще вчора про нього писали/говорили/показували не правдиву інформацію...
А можливо, так і потрібно... з запізненням у декілька днів озвучувати не добрі новини...
так ще три дні тому в ролику від З було про С - "це пастка", тобто було зрозуміло що
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flyman
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:33
Ну от 3(три) год. тому вийшли ці новини - і далі мапу показують "стару"!
А я кажу, що ще на вчора - мапа змінилась не в кращу сторону для нас...
Нажаль
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:35
flyman написав: Успіх написав:
Цікаво, що сьогодні скажуть в новинах про місто... - якщо ще вчора про нього писали/говорили/показували не правдиву інформацію...
А можливо, так і потрібно... з запізненням у декілька днів озвучувати не добрі новини...
так ще три дні тому в ролику від З було про С - "це пастка", тобто було зрозуміло що
Так мали попідтягувати різну арту(в тому числі і нас) і дати пиз#ди вагнерівцям...
Але... маємо що маємо...
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:36
flyman написав: Успіх написав:
Цікаво, що сьогодні скажуть в новинах про місто... - якщо ще вчора про нього писали/говорили/показували не правдиву інформацію...
А можливо, так і потрібно... з запізненням у декілька днів озвучувати не добрі новини...
так ще три дні тому в ролику від З було про С - "це пастка", тобто було зрозуміло що
Як повар гуляв по печерах,вже зрозуміло було.Чого Баксик його там успішно не засолив
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:40
sashaqbl написав:
По артилерії нема паритету. В росіян досі перевага в кількості стволів і кількості БК.
Те, що нам дають - не зовсім має накопичувальний ефект
Отож!
А про бк - то...
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:40
Успіх написав:
Ну от 3(три) год. тому вийшли ці новини - і далі мапу показують "стару"!
А я кажу, що ще на вчора - мапа змінилась не в кращу сторону для нас...
ІМХО, зараз найобєктивніша карта у вільному доступі - це DeepState.
Але вони будують свою карту значною мірою за рахунок геолокації фото і відео, які зявляються у відкритому доступі. Апід час бою, як правило, ніхто не викладає фото/відео. Тому оновлення й виходять із запізненням в пару днів.
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