Зі зняттям суровікіна, формально, закінчився третій, ракетно-терористичний, етап війни. В мене були більш песимістичні прогнози на третій етап. Наша ППО приємно вразила 80% ефективністю по крилатим ракетам, хоча на початку війни було всього 10%. Я орієнтувався на 50%, добре, що помилився, бо зростання влучань в 2.5 рази ... Взагалі, наша ППО, мабуть, найкраще підготувалась до 24 лютого. Герасімов розпочне четвертий етап, атаки маневровими групами з підтримкою АГС, по яким в них значна перевага, тактика вогневого валу вже неможлива через снарядний голод. Така тактика значно кривавіша для них, ніж для нас, тому там буде мобілізація, в нас теж буде, імхо. Х..ло не полишає примарних надій ще щось захопити, в нього залишились дві сакральні мети - Слов'янськ і 95-й квартал Кривого Рогу, хоча, в реальності, скотився від Києва до Бахмута, від Сєверодонцька до Соледара. Через пару місяців закінчиться і цей етап, і почнеться глуха оборона, якщо ми не зробимо десь глибокого прориву.
sashaqbl написав:А можете подивитися правді в очі - попереду ще довга і важка війна.
Та бо оці обіцянки, що аж тепер дав "колективний Захід" - треба було ще влітку дати, то може вже б на осінь мали б "нарощені мускули" і кращі результати на фронті. А так, тільки но пообіцяли... а чую, що на цю обіцяну деяку техніку, то ще з пів року МІНІМУМ потрібно вчитись/освоювати її... Наприклад, "Патріот"... - може треба було заздалегідь підготовляти наших?
п.с. Якщо щось, то про 100К(чи там менше?) - хлопців, які мають повернутись(до весни) з навчання з закордону - я чув. Дай Бог, щоб це правда була!
Успіх написав:А так, тільки но пообіцяли... а чую, що на цю обіцяну деяку техніку, то ще з пів року МІНІМУМ потрібно вчитись/освоювати її... Наприклад, "Патріот"... - може треба було заздалегідь підготовляти наших?
Петріот - це більше політичне рішення. Коли одна ракета коштує 4-6 мільйонів, то багато не постріляєш. От літаків західних нам поки що не дали.
detroytred написав:Орки, які б вони не були..., але дають результат, виконують свою функцію. Все інше на війні лірика
там в цитатах написано, что результат даётся ценой истощения. Это как например вы продадите почку и будете говорить про хороший финансовый результат. Да результат, а какой ценой важно или не важно?
Но когда после поражения за поражением, тяжелого удара за тяжёлым ударом, оставлением десятков тысяч квадратных километров, кто-то радуется взятию городка на 10к довоенного населения с безумными потерями, тупому штурму в лоб — новые поражения просто жизненно необходимы. Пока охранителей не начнут вылавливать и вешать.
Потому что мало кто понимает, что последует за такими «победами» после тупых лобовых штурмов. Новые потери целых областей, целых регионов. Радоваться такому ведению войны со стороны РФ — это желать, чтобы она так воевала дальше. А это преступление
vitaliian написав:там в цитатах написано, что результат даётся ценой истощения. Это как например вы продадите почку и будете говорить про хороший финансовый результат. Да результат, а какой ценой важно или не важно?
В нас теж є значні втрати і виснаження. І? Мяса в них ще багато. Якщо навесні вони спробують застосувати таку тактику в 10-20 точках вздовж лінії фронту(а мяса в них на це вистачить), то нам буде дуже важко...