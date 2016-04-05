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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3257325832593260>
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:45

Re: четвертий етап

Зі зняттям суровікіна, формально, закінчився третій, ракетно-терористичний, етап війни. В мене були більш песимістичні прогнози на третій етап. Наша ППО приємно вразила 80% ефективністю по крилатим ракетам, хоча на початку війни було всього 10%. Я орієнтувався на 50%, добре, що помилився, бо зростання влучань в 2.5 рази ... Взагалі, наша ППО, мабуть, найкраще підготувалась до 24 лютого.
Герасімов розпочне четвертий етап, атаки маневровими групами з підтримкою АГС, по яким в них значна перевага, тактика вогневого валу вже неможлива через снарядний голод. Така тактика значно кривавіша для них, ніж для нас, тому там буде мобілізація, в нас теж буде, імхо.
Х..ло не полишає примарних надій ще щось захопити, в нього залишились дві сакральні мети - Слов'янськ і 95-й квартал Кривого Рогу, хоча, в реальності, скотився від Києва до Бахмута, від Сєверодонцька до Соледара.
Через пару місяців закінчиться і цей етап, і почнеться глуха оборона, якщо ми не зробимо десь глибокого прориву.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:46

Віталліан
Навіть орків можна не дивитись, слухати.

От є відео інтерв'ю нашого бійця з передової, де він вказує, що наших хлопців "сталеві яйця", бо в таких умовах воюють (холод, вода і т.д.).

От тільки нюанс -- які ж тоді яйця в отих, хто в окопах навпроти?
Бо вони на порядок гірше забезпечені, да й волонтери їм смаколиків, генераторів і т.д. не поставляють так, як в нас.

Орки, які б вони не були..., але дають результат, виконують свою функцію.
Все інше на війні лірика.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:48

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:Конкретно 6:45.
Причому доказів у нього нуль. Доказ - "я послухав Швеця". :D :D :D Геніальний чувак. Так впевнено вішає лапшу.

Хочете бачити документи з мокрими печатками?

Хочу бачити докази, а не слова. Слова іншого блогера, такого як він, це не доказ.
Зокрема я прочитав що говорили ці 2 сенатори - там немає ні натяку в підтвердження його слів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:51

Це треба було аж 10міс стурбовуватись,щоб тепер зрозуміти?

  sashaqbl написав:А можете подивитися правді в очі - попереду ще довга і важка війна.

Та бо оці обіцянки, що аж тепер дав "колективний Захід" - треба було ще влітку дати, то може вже б на осінь мали б "нарощені мускули" і кращі результати на фронті.
А так, тільки но пообіцяли... а чую, що на цю обіцяну деяку техніку, то ще з пів року МІНІМУМ потрібно вчитись/освоювати її...
Наприклад, "Патріот"... - може треба було заздалегідь підготовляти наших?

п.с.
Якщо щось, то про 100К(чи там менше?) - хлопців, які мають повернутись(до весни) з навчання з закордону - я чув.
Дай Бог, щоб це правда була!
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  sashaqbl написав:Якби ти щось робив, а не тільки нив, то вже пару місяців як був би виїздний...
можно усыновить троих сирот 17,5 лет. Шобы отпетлять от алиментов.
https://dlf.ua/ru/usynovlenie-rebenka-v ... tsedura/#4

Все равно кому то надо кавалирки завещать.
Зараз всиновити не можна
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Якщо щось, то про 100К(чи там менше?) - хлопців, які мають повернутись(до весни) з навчання з закордону - я чув.

Грошей виділили на 15к, а повернеться 100к...
Один із колег навчається за цією програмою, але не дуже балакає навіть з дружиною про деталі навчання.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 12 січ, 2023 12:06, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А так, тільки но пообіцяли... а чую, що на цю обіцяну деяку техніку, то ще з пів року МІНІМУМ потрібно вчитись/освоювати її...
Наприклад, "Патріот"... - може треба було заздалегідь підготовляти наших?

Петріот - це більше політичне рішення. Коли одна ракета коштує 4-6 мільйонів, то багато не постріляєш.
От літаків західних нам поки що не дали.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Так мали попідтягувати різну арту(в тому числі і нас) і дати пиз#ди вагнерівцям...
Але... маємо що маємо..


І які тепер перспективи у сусіднього міста Б ?
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:08

  detroytred написав:Орки, які б вони не були..., але дають результат, виконують свою функцію.
Все інше на війні лірика
там в цитатах написано, что результат даётся ценой истощения. Это как например вы продадите почку и будете говорить про хороший финансовый результат. Да результат, а какой ценой важно или не важно?
Но когда после поражения за поражением, тяжелого удара за тяжёлым ударом, оставлением десятков тысяч квадратных километров, кто-то радуется взятию городка на 10к довоенного населения с безумными потерями, тупому штурму в лоб — новые поражения просто жизненно необходимы. Пока охранителей не начнут вылавливать и вешать.

Потому что мало кто понимает, что последует за такими «победами» после тупых лобовых штурмов. Новые потери целых областей, целых регионов. Радоваться такому ведению войны со стороны РФ — это желать, чтобы она так воевала дальше. А это преступление
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:там в цитатах написано, что результат даётся ценой истощения. Это как например вы продадите почку и будете говорить про хороший финансовый результат. Да результат, а какой ценой важно или не важно?

В нас теж є значні втрати і виснаження. І? Мяса в них ще багато. Якщо навесні вони спробують застосувати таку тактику в 10-20 точках вздовж лінії фронту(а мяса в них на це вистачить), то нам буде дуже важко...
sashaqbl
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