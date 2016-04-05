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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3257325832593260
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:результат даётся ценой истощения.
Втрати кілька сотень ч.мобіків в день це ні про що. Їх дирява машина мобілізації може постачати по 1000-1500 ч.мобіків в день.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:16

Прежде всего для долярчика

https://t.me/UkraineWar_monitor/1123
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:результат даётся ценой истощения.
Втрати кілька сотень ч.мобіків в день це ні про що. Їх дирява машина мобілізації може постачати по 1000-1500 ч.мобіків в день.

Поэтому война продлиться не один год. Но перед артой мобики это тараканы. Надо избегать близкого боя.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 12:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:17

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:А так, тільки но пообіцяли... а чую, що на цю обіцяну деяку техніку, то ще з пів року МІНІМУМ потрібно вчитись/освоювати її...
Наприклад, "Патріот"... - може треба було заздалегідь підготовляти наших?

Петріот - це більше політичне рішення. Коли одна ракета коштує 4-6 мільйонів, то багато не постріляєш.
От літаків західних нам поки що не дали.

Літак коштує десятки мільйонів , також потрібно мати відповідний тренінг, щоб літати та не просто, а в умовах війни. І зараз на жаль , як у ВОВ , зліт посадка та у бій , не проканає.
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:20

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Орки, які б вони не були..., але дають результат, виконують свою функцію.
Все інше на війні лірика
там в цитатах написано, что результат даётся ценой истощения. Это как например вы продадите почку и будете говорить про хороший финансовый результат. Да результат, а какой ценой важно или не важно?

Мова не йде про гарний фінансовий результат.
Тобто про інший критерій оцінки. Результату.

Саме так! В орків ціна неважлива. Потрібен тільки результат -- перемога (місцева, повна).

Їх навіть піррова перемога влаштує, а не просто велика ціна перемоги.

І до речі... Про нас -- ми раніше (до повномасштабного нападу) й мови не вели про військове звільнення Криму (да й ОРДЛО). Тільки дипломатичне рішення.
Бо причина -- так і вказували: десятки тисяч втрат.
А тепер?
Тепер змінилися цілі, пріоритети. В нас.
Тому що відбувся повномасштабний напад.
Тепер нас і тактичні ядерні удари не обмежать.

В орків же, вважайте, що цілі й пріоритети одразу отакі -- за будь-яку ціну результат.
Не під впливом обставин, що вимагають надвелику ціну, а одразу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:вимагають надвелику ціну,

надвелика ціна в них була в березні, але, нажаль, відтоді вони навчились воювати і під тим же Бахмутом чи Соледаром ми не палимо щодня колони з десятків БМП і танків. І Макіївки не щодня трапляються
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 12 січ, 2023 12:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:І які тепер перспективи у сусіднього міста Б ?
Я, напевно, не можу/не маю права писати про це...
Але, три тижні тому - були кращі перспективи...
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:26

  detroytred написав:І до речі... Про нас -- ми раніше (до повномасштабного нападу) й мови не вели про військове звільнення Криму (да й ОРДЛО). Тільки дипломатичне рішення.
Бо причина -- так і вказували: десятки тисяч втрат.
А тепер?
Тепер змінилися цілі, пріоритети. В нас.
Тому що відбувся повномасштабний напад.
Тепер нас і тактичні ядерні удари не обмежать.

В орків же, вважайте, що цілі й пріоритети одразу отакі -- за будь-яку ціну результат.
Не під впливом обставин, що вимагають надвелику ціну, а одразу
и в чем преимущество? Если бы мы начали говорить про военное решение крымского вопроса до 23.02.22, нам бы никто оружия не дал. Европе (и нам) замороженный конфликт был лучше горячего, даже не смотря на существующую несправедливость.

Тем что русня вторглась и оккупировала новые территории, открыло военный путь решения по Крыму, но до него пока ещё далеко.

или власть внутри РФ рухнет и новый президент будет адекватнее, на что мало надежды, судя по поддержке русскими этой войны, увы единственный вариант остановить безумие - уничтожить безумцев.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:28

  Letusrock написав:
  Успіх написав:Так мали попідтягувати різну арту(в тому числі і нас) і дати пиз#ди вагнерівцям...
Але... маємо що маємо..


І які тепер перспективи у сусіднього міста Б ?

Блогери кажуть, що потрібно воювати на вигідних нам позиціях, тобто закріпитися на висотах західніше Б. Інакше є загроза оточення.
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  #<1 ... 3257325832593260
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