Втрати кілька сотень ч.мобіків в день це ні про що. Їх дирява машина мобілізації може постачати по 1000-1500 ч.мобіків в день.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 12:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 12 січ, 2023 12:16
Прежде всего для долярчика
Поэтому война продлиться не один год. Но перед артой мобики это тараканы. Надо избегать близкого боя.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 12:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 12 січ, 2023 12:17
Літак коштує десятки мільйонів , також потрібно мати відповідний тренінг, щоб літати та не просто, а в умовах війни. І зараз на жаль , як у ВОВ , зліт посадка та у бій , не проканає.
Додано: Чет 12 січ, 2023 12:20
Мова не йде про гарний фінансовий результат.
Тобто про інший критерій оцінки. Результату.
Саме так! В орків ціна неважлива. Потрібен тільки результат -- перемога (місцева, повна).
Їх навіть піррова перемога влаштує, а не просто велика ціна перемоги.
І до речі... Про нас -- ми раніше (до повномасштабного нападу) й мови не вели про військове звільнення Криму (да й ОРДЛО). Тільки дипломатичне рішення.
Бо причина -- так і вказували: десятки тисяч втрат.
А тепер?
Тепер змінилися цілі, пріоритети. В нас.
Тому що відбувся повномасштабний напад.
Тепер нас і тактичні ядерні удари не обмежать.
В орків же, вважайте, що цілі й пріоритети одразу отакі -- за будь-яку ціну результат.
Не під впливом обставин, що вимагають надвелику ціну, а одразу.
Додано: Чет 12 січ, 2023 12:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
надвелика ціна в них була в березні, але, нажаль, відтоді вони навчились воювати і під тим же Бахмутом чи Соледаром ми не палимо щодня колони з десятків БМП і танків. І Макіївки не щодня трапляються
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 12 січ, 2023 12:27, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 12 січ, 2023 12:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 12 січ, 2023 12:26
и в чем преимущество? Если бы мы начали говорить про военное решение крымского вопроса до 23.02.22, нам бы никто оружия не дал. Европе (и нам) замороженный конфликт был лучше горячего, даже не смотря на существующую несправедливость.
Тем что русня вторглась и оккупировала новые территории, открыло военный путь решения по Крыму, но до него пока ещё далеко.
или власть внутри РФ рухнет и новый президент будет адекватнее, на что мало надежды, судя по поддержке русскими этой войны, увы единственный вариант остановить безумие - уничтожить безумцев.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 січ, 2023 12:28
Блогери кажуть, що потрібно воювати на вигідних нам позиціях, тобто закріпитися на висотах західніше Б. Інакше є загроза оточення.
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