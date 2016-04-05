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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 32593260326132623263>
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Поэтому война продлиться не один год. Но перед артой мобики это тараканы. Надо избегать близкого боя.


Звісно у нас нема ресурсів на довгу війну, особливо в стилі Бахмут/Соледар, вважаю ця бійня була помилкою. І жування соплів наших партнерів це теж помилка. Може статися так що нікому буде сідати в довгоочікувані танки / літаки. На танкіста за місяць не навчишся, та й всі хто хотів уже там. Чи посадять за штурвал F16 того хто падає в обморок при виді повістки?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:38

  Letusrock написав:вважаю ця бійня була помилкою
  Успіх написав:Тому ще раз кажу - що нам обіцяють(і то тільки ще ОБІЦЯЮТЬ) "лазерні бластери і космічні кораблі" проти тарганів... а БАНАЛЬНОГО дихлофосу дати - так ні, чекайте на лазерні бластери...
аккуратнее критикуйте Генштаб. А лучше не критикуйте вообще. Все понимают могут быть ошибки и просчеты, но обсуждать их публично нежелательно. Война это форс мажор. Потом историки проанализируют и вынесут оценки. Не бегите впереди паровоза. Я например своё мнение по поводу работы ВСУ не высказываю никогда и нигде.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:41

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Востаннє редагувалось Успіх в Чет 12 січ, 2023 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:про військове звільнення Криму (да й ОРДЛО). Тільки дипломатичне рішення.


це можливе лише в форматі аля Херсон
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:42

Віталліан
А орки вважають, що єдиний варіант зупинити це "безумие" -- знищити Україну, нас.
Зрозуміло, що в своїй системі цінностей (координат)) так вважають.

І вірять вони в це не менше за нас.
Тому й підкреслюю, що у війну важливий результат, не те, хто де що вважає, думає.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Востаннє редагувалось Успіх в Чет 12 січ, 2023 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:48

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Востаннє редагувалось Успіх в Чет 12 січ, 2023 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:49

  detroytred написав:І вірять вони в це не менше за нас.
Тому й підкреслюю, що у війну важливий результат, не те, хто де що вважає, думає.
Продукты мышления фиксируются сукцессивно, т.е. в последовательности кодов и символов (т.е. в понятиях, суждениях и умозаключениях). Результативная сторона воображения симультанна: это целостные гештальты (т.е. система представлений) у мышления есть ряд преимуществ перед фантазирование. Если коротко.

Для нас война вопрос жизни и смерти. Для них вопрос имперского величия. Это разный уровень ценностных ориентаций. Один не может жить без кислорода, а другой без новенького Мерседеса. Со стороны вроде одно и то же, а по сути совсем разные вещи. Мнение человека который хочет жить имеет другой вес, перед мнением того кто не хочет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 12:56, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:50

  Успіх написав:
  vitaliian написав:аккуратнее критикуйте Генштаб

А де хоч слово в мене "генштаб"?

Я просто... пишу/згадую фільм про "зоряні війни"))

Від командування зорельотів постачання зброї не залежить.

Зброю надають партнери.
Вони вважають, що все за планом.
Хоча деякі з них (Райз, чиїми вустами оголосили) стурбовані, не згодні й вимагають більшого.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:54

  vitaliian написав:
  detroytred написав:І вірять вони в це не менше за нас.
Тому й підкреслюю, що у війну важливий результат, не те, хто де що вважає, думає.
Продукты мышления фиксируются сукцессивно, т.е. в последовательности кодов и символов (т.е. в понятиях, суждениях и умозаключениях). Результативная сторона воображения симультанна: это целостные гештальты (т.е. система представлений) у мышления есть ряд преимуществ перед фантазирование. Если коротко. Для нас война вопрос жизни и смерти. Для них вопрос имперского величия. Это разный уровень ценностных ориентаций. Не нужно сравнивать хотелки жить человека за которым гонится наркоман с ножом с хотелкой жить самоубийцы. Со стороны одно и то же, а по сути совсем разные вещи.

Але оркостан дуже великий, орків дуже багато.
Це компенсує наслідки недоліків їх фантазій над нашим мисленням.

Результат...
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