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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 січ, 2023 12:36
vitaliian написав:
Поэтому война продлиться не один год. Но перед артой мобики это тараканы. Надо избегать близкого боя.
Звісно у нас нема ресурсів на довгу війну, особливо в стилі Бахмут/Соледар, вважаю ця бійня була помилкою. І жування соплів наших партнерів це теж помилка. Може статися так що нікому буде сідати в довгоочікувані танки / літаки. На танкіста за місяць не навчишся, та й всі хто хотів уже там. Чи посадять за штурвал F16 того хто падає в обморок при виді повістки?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 12:38
Letusrock написав:
вважаю ця бійня була помилкою
Успіх написав:
Тому ще раз кажу - що нам обіцяють(і то тільки ще ОБІЦЯЮТЬ) "лазерні бластери і космічні кораблі" проти тарганів... а БАНАЛЬНОГО дихлофосу дати - так ні, чекайте на лазерні бластери...
аккуратнее критикуйте Генштаб. А лучше не критикуйте вообще. Все понимают могут быть ошибки и просчеты, но обсуждать их публично нежелательно. Война это форс мажор. Потом историки проанализируют и вынесут оценки. Не бегите впереди паровоза. Я например своё мнение по поводу работы ВСУ не высказываю никогда и нигде.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 12:41
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Додано: Чет 12 січ, 2023 12:42
detroytred написав:
про військове звільнення Криму (да й ОРДЛО). Тільки дипломатичне рішення.
це можливе лише в форматі аля Херсон
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Додано: Чет 12 січ, 2023 12:42
Віталліан
А орки вважають, що єдиний варіант зупинити це "безумие" -- знищити Україну, нас.
Зрозуміло, що в своїй системі цінностей (координат)) так вважають.
І вірять вони в це не менше за нас.
Тому й підкреслюю, що у війну важливий результат, не те, хто де що вважає, думає.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 12:44
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Додано: Чет 12 січ, 2023 12:48
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Додано: Чет 12 січ, 2023 12:49
detroytred написав:
І вірять вони в це не менше за нас.
Тому й підкреслюю, що у війну важливий результат, не те, хто де що вважає, думає.
Продукты мышления фиксируются сукцессивно, т.е. в последовательности кодов и символов (т.е. в понятиях, суждениях и умозаключениях). Результативная сторона воображения симультанна: это целостные гештальты (т.е. система представлений) у мышления есть ряд преимуществ перед фантазирование. Если коротко.
Для нас война вопрос жизни и смерти. Для них вопрос имперского величия. Это разный уровень ценностных ориентаций. Один не может жить без кислорода, а другой без новенького Мерседеса. Со стороны вроде одно и то же, а по сути совсем разные вещи. Мнение человека который хочет жить имеет другой вес, перед мнением того кто не хочет.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 12 січ, 2023 12:56, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 12:50
Успіх написав: vitaliian написав:
аккуратнее критикуйте Генштаб
А де хоч слово в мене "генштаб"?
Я просто... пишу/згадую фільм про "зоряні війни"))
Від командування зорельотів постачання зброї не залежить.
Зброю надають партнери.
Вони вважають, що все за планом.
Хоча деякі з них (Райз, чиїми вустами оголосили) стурбовані, не згодні й вимагають більшого.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 12:54
vitaliian написав: detroytred написав:
І вірять вони в це не менше за нас.
Тому й підкреслюю, що у війну важливий результат, не те, хто де що вважає, думає.
Продукты мышления фиксируются сукцессивно, т.е. в последовательности кодов и символов (т.е. в понятиях, суждениях и умозаключениях). Результативная сторона воображения симультанна: это целостные гештальты (т.е. система представлений) у мышления есть ряд преимуществ перед фантазирование. Если коротко. Для нас война вопрос жизни и смерти. Для них вопрос имперского величия. Это разный уровень ценностных ориентаций. Не нужно сравнивать хотелки жить человека за которым гонится наркоман с ножом с хотелкой жить самоубийцы. Со стороны одно и то же, а по сути совсем разные вещи.
Але оркостан дуже великий, орків дуже багато.
Це компенсує наслідки недоліків їх фантазій над нашим мисленням.
Результат...
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