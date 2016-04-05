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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 січ, 2023 12:58
detroytred написав: Успіх написав: vitaliian написав:
аккуратнее критикуйте Генштаб
А де хоч слово в мене "генштаб"?
Я просто... пишу/згадую фільм про "зоряні війни"))
Від командування зорельотів постачання зброї не залежить.
Зброю надають партнери.
Вони вважають, що все за планом.
Хоча деякі з них (Райз, чиїми вустами оголосили) стурбовані, не згодні й вимагають більшого.
партнери очкують, бо ризики 5ї статті НАТО ростуть ("Сувалківський каридор", напр.), а тоді виборці почнуть цікавитися в сенаторів та губернаторів, а за що гинуть американські сини?
а це не (анти)ковідне бабло розкидати з гелікоптера
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 12 січ, 2023 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 12:59
detroytred написав: vitaliian написав:
Але оркостан дуже великий, орків дуже багато.
Це компенсує наслідки недоліків їх фантазій над нашим мисленням.
Результат...
Им перекрыли кислород где только можно. Ок, какое то время они ещё протянут. Может год или два. Вы это считаете результатом? Не буду вас переубеждать. Совок рухнул и без большой войны (Афган был в 10 раз меньше по потерям). А ресурсный потенциал совка был больше потенциала путенской РФ.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 13:07
andrijk777 написав: Schmit написав: andrijk777 написав:
Конкретно 6:45.
Причому доказів у нього нуль. Доказ - "я послухав Швеця".
Геніальний чувак. Так впевнено вішає лапшу.
Хочете бачити документи з мокрими печатками?
Хочу бачити докази, а не слова. Слова іншого блогера, такого як він, це не доказ.
Зокрема я прочитав що говорили ці 2 сенатори - там немає ні натяку в підтвердження його слів.
Так може докази були у того іншого блогера? На скільки знаю, Швець завжди коментує статті або публічні заяви, а не слухи і домисли.
До речі, де ви прочитали, що говорили ці 2 сенатори?, у якому американському виданні?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 13:08
flyman написав:
партнери очкують, бо ризики 5ї статті НАТО ростуть ("Сувалківський каридор", напр.), а тоді виборці почнуть цікавитися в сенаторів та губернаторів, а за що гинуть американські сини?
а це не (анти)ковідне бабло розкидати з гелікоптера
Ні.
В партнерів комплексний підхід.
Ну от одразу вибили ми орків до кордону і що?
Європа переформатована, щоб бути проти рашки (за нас горой)?
Рашка знесилена до плінтусу?
Активи росіян та рашки вилучені?
І т.д.
Тому вони просто вирішують свою! комплексну задачу...
По всім векторам.
Підтримуючи нас для, щоб не ...
Ну а нам залишається триматися поки.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 13:10
vitaliian написав:
Им перекрыли кислород где только можно.
ИМХО вони для перекриття власного кисню зробили значно більше ніж весь інший світ разом взятий. Весь світ тільки трішечнки прикрив краник в грудні.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 12 січ, 2023 13:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 13:14
vitaliian написав: detroytred написав: vitaliian написав:
Але оркостан дуже великий, орків дуже багато.
Це компенсує наслідки недоліків їх фантазій над нашим мисленням.
Результат...
Им перекрыли кислород где только можно. Ок, какое то время они ещё протянут. Может год или два. Вы это считаете результатом? Не буду вас переубеждать. Совок рухнул и без большой войны (Афган был в 10 раз меньше по потерям). А ресурсный потенциал совка был больше потенциала путенской РФ.
Не треба мене переконувати в тому, що рашка програє війну. Колись...
Мова про результат на момент.
Той же совок абсолютно нежиттєздатний проіснував 70 років.
І одним з необхідних елементів його розпаду було бажання еліт самостійності.
Коли ж кадиров голосить на підтримку пуйла, а інші під пологом, то це позитив для стійкого стану рашки.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 13:18
Дюрі-бачі написав: vitaliian написав:
Им перекрыли кислород где только можно.
ИМХО вони для перекриття власного кисню зробили значно більше ніж весь інший світ разом взятий. Весь світ тільки трішечнки прикрив краник в грудні.
Так или иначе
detroytred написав:
Мова про результат на момент
по одному моменту делать какие либо выводы непрофессионально.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 12 січ, 2023 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 13:19
flyman написав:
партнери очкують, бо ризики 5ї статті НАТО ростуть ("Сувалківський каридор", напр.), а тоді виборці почнуть цікавитися в сенаторів та губернаторів, а за що гинуть американські сини?
Тобто якщо Україна раптом почне програвати, то виборці лишатимуться спокійними, як слони?🙄 Ризики статті 5 тоді ж не зростатимуть...😉
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Додано: Чет 12 січ, 2023 13:26
fler написав: flyman написав:
партнери очкують, бо ризики 5ї статті НАТО ростуть ("Сувалківський каридор", напр.), а тоді виборці почнуть цікавитися в сенаторів та губернаторів, а за що гинуть американські сини?
Тобто якщо Україна раптом почне програвати, то виборці лишатимуться спокійними, як слони?🙄 Ризики статті 5 тоді ж не зростатимуть...😉
Розшифруйте, що для пересіченого американця означає "Україна раптом почне програвати", до цього часу, якщо брати відлік від 1991 і нас 52 млн., я так розумію "Україна раптом починала вигравати"?
В статті написано: що ліпше хай воють за інтереси США українці, чим американці, тому потрібно більше зброї, щоб американці не воювали і далі.
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2
Додано: Чет 12 січ, 2023 13:26
Letusrock написав:
Звісно у нас нема ресурсів на довгу війну, особливо в стилі Бахмут/Соледар, вважаю ця бійня була помилкою.
У вас замало даних, щоб робити такі висновки. Для цього треба об'єктивно оцінити втрати кожної зі сторін і оцінити потенційний розвиток подій у випадку відступу. Все одно довелось би десь зупинятися і оборонятися. Чи відходити до Дніпра?
По одній з бригад, де я трошки в курсі ситуації, і яка була на Донбасі навесні і зараз, можу сказати, що зараз втрати менші, ніж в Северодонецьку-Лисичанську. Але обєктивно оцінити ситуацію важко.
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