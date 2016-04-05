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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3260326132623263
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 13:36

Віталліан
Момент триває вже майже рік.
Так що більше, ніж достатньо.

Проявляться ознаки, що завтра ворог усьо, то зміниться думка.

Поки Столтенберг та ін. ведуть мову про довготривалу війну.
Тобто оті ніякі орки будуть ще довго давати результат.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 13:38

  Schmit написав:
  andrijk777 написав:
  Schmit написав:Хочете бачити документи з мокрими печатками?

Хочу бачити докази, а не слова. Слова іншого блогера, такого як він, це не доказ.
Зокрема я прочитав що говорили ці 2 сенатори - там немає ні натяку в підтвердження його слів.

Так може докази були у того іншого блогера? На скільки знаю, Швець завжди коментує статті або публічні заяви, а не слухи і домисли.
До речі, де ви прочитали, що говорили ці 2 сенатори?, у якому американському виданні?

Не розумію, що ви від мене хочете?
Я його послухав(не до кінця). Доказів/логічних суджень він надав - нуль. Я спробував сам знайти докази - результат нульовий.
Висновок - він несе брєд.
Маєте докази/логічні судження - в студію.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 13:48

  andrijk777 написав:
  Schmit написав:
  andrijk777 написав:Хочу бачити докази, а не слова. Слова іншого блогера, такого як він, це не доказ.
Зокрема я прочитав що говорили ці 2 сенатори - там немає ні натяку в підтвердження його слів.

Так може докази були у того іншого блогера? На скільки знаю, Швець завжди коментує статті або публічні заяви, а не слухи і домисли.
До речі, де ви прочитали, що говорили ці 2 сенатори?, у якому американському виданні?

Не розумію, що ви від мене хочете?
Я його послухав(не до кінця). Доказів/логічних суджень він надав - нуль. Я спробував сам знайти докази - результат нульовий.
Висновок - він несе брєд.
Маєте докази/логічні судження - в студію.

переконав, до Соскіна йому ще далеко
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:59

Вона працює, хоча має сидіти у буцугарні:
МО Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Швейцарія Ветує відправку в Україну військової допомоги.
Стало відомо також, що уряд Швейцарії не дозволив Німеччині та Данії передати Україні бронетранспортери та боєприпаси швейцарського виробництва.

Хто там у нас послиця у Швейцарії?
Schmit
 
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