Schmit написав:Хочете бачити документи з мокрими печатками?
Хочу бачити докази, а не слова. Слова іншого блогера, такого як він, це не доказ. Зокрема я прочитав що говорили ці 2 сенатори - там немає ні натяку в підтвердження його слів.
Так може докази були у того іншого блогера? На скільки знаю, Швець завжди коментує статті або публічні заяви, а не слухи і домисли. До речі, де ви прочитали, що говорили ці 2 сенатори?, у якому американському виданні?
Не розумію, що ви від мене хочете? Я його послухав(не до кінця). Доказів/логічних суджень він надав - нуль. Я спробував сам знайти докази - результат нульовий. Висновок - він несе брєд. Маєте докази/логічні судження - в студію.
andrijk777 написав:Хочу бачити докази, а не слова. Слова іншого блогера, такого як він, це не доказ. Зокрема я прочитав що говорили ці 2 сенатори - там немає ні натяку в підтвердження його слів.
Так може докази були у того іншого блогера? На скільки знаю, Швець завжди коментує статті або публічні заяви, а не слухи і домисли. До речі, де ви прочитали, що говорили ці 2 сенатори?, у якому американському виданні?
Не розумію, що ви від мене хочете? Я його послухав(не до кінця). Доказів/логічних суджень він надав - нуль. Я спробував сам знайти докази - результат нульовий. Висновок - він несе брєд. Маєте докази/логічні судження - в студію.
МО Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Швейцарія Ветує відправку в Україну військової допомоги. Стало відомо також, що уряд Швейцарії не дозволив Німеччині та Данії передати Україні бронетранспортери та боєприпаси швейцарського виробництва.
detroytred написав:Віталліан Момент триває вже майже рік. Так що більше, ніж достатньо.. Тобто оті ніякі орки будуть ще довго давати результат.
Это как с наркоманией, год колишься все хорошо, и кажется Лафа вечная. Со стороны что наркоман никто не скажет, а потом бац. У меня недавно одноклассник от передоза умер, уважаемый человек был, успешный бизнесмен, всем помогал и не дурак. Семья, дети, любовница. Чего он выбрал саморазрушение хз.
Дюрі-бачі написав:Як тільки закінчиться гроші так і настане БАЦ
Що означає "закінчаться гроші"? В принципі в державі гроші не можуть закінчитися - це ж не гаманець. Вони їх будуть друкувати, будуть позичати, буде рости заборгованість по контрактам(а вони під військові замовлення там недавно спецзакон прийняли), але так, щоб в один момент гроші закінчилися - такого не буде...