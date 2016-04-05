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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 січ, 2023 17:56
pesikot написав: Дюрі-бачі написав: sashaqbl написав:
Так в тому й проблема, що передбачити, коли настане "бац" ви не можете
Як тільки закінчиться гроші так і настане БАЦ
З якої сторони закінчаться гроші ?
Я думала, що ми зброєю ворога нищимо, а не грошима.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 18:12
Дюрі-бачі написав: sashaqbl написав:
Так в тому й проблема, що передбачити, коли настане "бац" ви не можете
Як тільки закінчиться гроші так і настане БАЦ
поки товстий схудне, худий представиться
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Додано: Чет 12 січ, 2023 18:27
fler написав:
Я думала, що ми зброєю ворога нищимо, а не грошима.
зброї недостатньо, бажано щоб в них закінчилися чим скоріше гроші+зброя
бо інакше завалювати мобіками можуть ще років 5-10
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