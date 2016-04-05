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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3261326232633264
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:56

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  sashaqbl написав:Так в тому й проблема, що передбачити, коли настане "бац" ви не можете

Як тільки закінчиться гроші так і настане БАЦ

З якої сторони закінчаться гроші ?

Я думала, що ми зброєю ворога нищимо, а не грошима. :D
fler
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:12

  Дюрі-бачі написав:
  sashaqbl написав:Так в тому й проблема, що передбачити, коли настане "бац" ви не можете

Як тільки закінчиться гроші так і настане БАЦ

поки товстий схудне, худий представиться
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Я думала, що ми зброєю ворога нищимо, а не грошима.

зброї недостатньо, бажано щоб в них закінчилися чим скоріше гроші+зброя
бо інакше завалювати мобіками можуть ще років 5-10
Letusrock
 
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