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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 січ, 2023 17:56
pesikot написав: Дюрі-бачі написав: sashaqbl написав:
Так в тому й проблема, що передбачити, коли настане "бац" ви не можете
Як тільки закінчиться гроші так і настане БАЦ
З якої сторони закінчаться гроші ?
Я думала, що ми зброєю ворога нищимо, а не грошима.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 18:12
Дюрі-бачі написав: sashaqbl написав:
Так в тому й проблема, що передбачити, коли настане "бац" ви не можете
Як тільки закінчиться гроші так і настане БАЦ
поки товстий схудне, худий представиться
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flyman
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Додано: Чет 12 січ, 2023 18:27
fler написав:
Я думала, що ми зброєю ворога нищимо, а не грошима.
зброї недостатньо, бажано щоб в них закінчилися чим скоріше гроші+зброя
бо інакше завалювати мобіками можуть ще років 5-10
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Додано: Чет 12 січ, 2023 18:39
sashaqbl написав: vitaliian написав:
Это как с наркоманией, год колишься все хорошо, и кажется Лафа вечная. Со стороны что наркоман никто не скажет, а потом бац.
Так в тому й проблема, що передбачити, коли настане "бац" ви не можете.
Це може статися завтра, а може - через 10 років. Тому єдино можлива адекватна оцінка: ворог ще сильний, війна надовго.
Война надолго я это и говорилviewtopic.php?p=5529102#p5529102
Но на рф уже включен режим саморазрушения, и таймер тикает.
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vitaliian
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Додано: Чет 12 січ, 2023 18:45
vitaliian написав: detroytred написав:
Віталліан
Момент триває вже майже рік.
Так що більше, ніж достатньо..
Тобто оті ніякі орки будуть ще довго давати результат.
Это как с наркоманией, год колишься все хорошо, и кажется Лафа вечная. Со стороны что наркоман никто не скажет, а потом бац. У меня недавно одноклассник от передоза умер, уважаемый человек был, успешный бизнесмен, всем помогал и не дурак. Семья, дети, любовница. Чего он выбрал саморазрушение хз
.
Слабий духом був
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Додано: Чет 12 січ, 2023 18:51
vitaliian написав:
Но на рф уже включен режим саморазрушения, и таймер тикает
.
Це зрозуміло, що рано, чи пізно - росії настане дупа.
Але знати ще б хоч в якому році?
Бо поки жирний схудне, то...
А Україна, на жаль, самі знаєте... тримається лише на американському фаст-фуді
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Додано: Чет 12 січ, 2023 18:52
Успіх написав:
Слабий духом був
А ти у нас сильний духом ?
Тобі кажуть - не тринди, а ти ляпаешь язиком, як помелом
А потім видаляешь повідомлення
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Додано: Чет 12 січ, 2023 19:00
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Додано: Чет 12 січ, 2023 19:03
flyman написав:
переконав, до Соскіна йому ще далеко
Соскіна можна було б слухати (про війну правильні деякі речі каже), якби так наполегливо не критикував владу!
Так, влада наша не медок, але в умовах війни - +/-"може бути"!
Сивочолий (як кажуть тут наші хлопці) - звалив би за кордон зразу в перший же день!
Тож, давайте вже на переправі не змінювати коней...
А після війни - та хоч знову Ющенка, чи Юльку собі виберіть - хто ж проти?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 19:05
pesikot написав: Успіх написав:
Слабий духом був
А ти у нас сильний духом ?
Тобі кажуть - не тринди, а ти ляпаешь язиком, як помелом
А потім видаляешь повідомлення
Сильний!
Слабкий, би зовсім мовчав!
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