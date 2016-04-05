RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 32623263326432653266>
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:56

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  sashaqbl написав:Так в тому й проблема, що передбачити, коли настане "бац" ви не можете

Як тільки закінчиться гроші так і настане БАЦ

З якої сторони закінчаться гроші ?

Я думала, що ми зброєю ворога нищимо, а не грошима. :D
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3537
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:12

  Дюрі-бачі написав:
  sashaqbl написав:Так в тому й проблема, що передбачити, коли настане "бац" ви не можете

Як тільки закінчиться гроші так і настане БАЦ

поки товстий схудне, худий представиться
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30473
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Я думала, що ми зброєю ворога нищимо, а не грошима.

зброї недостатньо, бажано щоб в них закінчилися чим скоріше гроші+зброя
бо інакше завалювати мобіками можуть ще років 5-10
Letusrock
 
Повідомлень: 242
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:39

  sashaqbl написав:
  vitaliian написав:Это как с наркоманией, год колишься все хорошо, и кажется Лафа вечная. Со стороны что наркоман никто не скажет, а потом бац.

Так в тому й проблема, що передбачити, коли настане "бац" ви не можете.
Це може статися завтра, а може - через 10 років. Тому єдино можлива адекватна оцінка: ворог ще сильний, війна надовго.

Война надолго я это и говорил
viewtopic.php?p=5529102#p5529102
Но на рф уже включен режим саморазрушения, и таймер тикает.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16217
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2087 раз.
Подякували: 2968 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:45

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Віталліан
Момент триває вже майже рік.
Так що більше, ніж достатньо..
Тобто оті ніякі орки будуть ще довго давати результат.

Это как с наркоманией, год колишься все хорошо, и кажется Лафа вечная. Со стороны что наркоман никто не скажет, а потом бац. У меня недавно одноклассник от передоза умер, уважаемый человек был, успешный бизнесмен, всем помогал и не дурак. Семья, дети, любовница. Чего он выбрал саморазрушение хз.

Слабий духом був
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:51

Зрозуміти б незрозуміле!©

  vitaliian написав:Но на рф уже включен режим саморазрушения, и таймер тикает.

Це зрозуміло, що рано, чи пізно - росії настане дупа.
Але знати ще б хоч в якому році?

Бо поки жирний схудне, то...

А Україна, на жаль, самі знаєте... тримається лише на американському фаст-фуді :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:52

  Успіх написав:Слабий духом був

А ти у нас сильний духом ?
Тобі кажуть - не тринди, а ти ляпаешь язиком, як помелом
А потім видаляешь повідомлення
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7567
З нами з: 31.08.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7567
З нами з: 31.08.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:03

За крок до перевороту думок!©

  flyman написав:переконав, до Соскіна йому ще далеко

Соскіна можна було б слухати (про війну правильні деякі речі каже), якби так наполегливо не критикував владу!

Так, влада наша не медок, але в умовах війни - +/-"може бути"!

Сивочолий (як кажуть тут наші хлопці) - звалив би за кордон зразу в перший же день!

Тож, давайте вже на переправі не змінювати коней...
А після війни - та хоч знову Ющенка, чи Юльку собі виберіть - хто ж проти? :) :D :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:05

  pesikot написав:
  Успіх написав:Слабий духом був

А ти у нас сильний духом ?
Тобі кажуть - не тринди, а ти ляпаешь язиком, як помелом
А потім видаляешь повідомлення

Сильний!
Слабкий, би зовсім мовчав!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4294
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 32623263326432653266>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Izya Cy, Дюрі-бачі і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 110903
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 478407
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4590
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.