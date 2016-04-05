Надін Бжезінскі. Наслідки поразки росіїСьогодні ми публікуємо допис Надін Бжезінскі - блогерки, історикині та репортерки. Ми вважаємо її дописи цікавими і яскравими. Тож з радістю ділимось перекладом допису, присвяченого поразці росії.повний текст перекладу тутПоразка російської федерації матиме геополітичні наслідки. Вона вочевидь, стане певною мірою небезпечною для Заходу, але найбільше — для світового порядку. Пропоную дуже широкий погляд на цю майбутню картину, з висоти, так би мовити, 3000 метрів, неминуче узагальнений.Поразка росії вже близькоПоразка росії на полі бою вже зовсім недалеко. Більшість націй точно не стали б воювати із ще більшим азартом, якби втратили понад 100 000 солдатів за 10 місяців. Але росія робить саме це, мабуть, тому, що владімір путін не готовий прийняти реальність поразки від рук країни, яку вважає нижчою — а то й узагалі вигаданою. Є ще один чинник: навіть попри страждання, більшість росіян підтримуватимуть війну. Втім, поволі наростає й опір, який проявляється переважно на рівні саботажу.У росії існує націоналістичний ультраправий рух, який вірить у місію своєї держави. Його представники вважають, що воюють із НАТО, а не з Україною. Вірять, що йдеться про виживання росії. Різні дугіністи, рашисти (неонацистське формування), російський імперський рух переконані, що варто змагатись за розширення територій росії та її впливу. Це одна з причин, чому Європі варто подбати про захист своїх кордонів.Від 1991 року росія зазнала значних втрат у своїх сферах впливу. Тому багато росіян, і не тільки ультраправих, вважають, що розпад ссср був помилкою. У суспільстві існують сильні реваншистські настрої й бажання відродити імперію. Але їм піддаються не всі, й у той час, як наслідки війни стають усе більш явними, опір також зростає.Наслідки для росіїПерший і найбільш очевидний наслідок — прямий вплив на економіку. Із заводів та іншого виробництва ідуть люди. Навіть без санкцій це впливатиме на здатність виробляти товари та послуги. Ми знаємо, що серце російської економіки — видобувна промисловість, переважно нафта і корисні копалини. А Захід зараз обмежив ціни на нафту з росії.Зараз росія перестала зберігати свої грошові резерви в твердій валюті, натомість перевела їх у юані та золото. А це привʼязує країну до Китаю більше, ніж їй того хотілося б. Економіка росії дрібна порівняно з китайською, а путін допасовує свою країну до Китаю, намагаючись побудувати багатополярний світ, де росія була б однією з наддержав. І до росіян досі не дійшло, що в союзі з Китаєм їхня держава втратить значну частину свого впливу.Це буде світ, у якому росія не відіграватиме провідної ролі. Бо за вікном уже не 1950-ті, коли Пекін залежав від москви, а та надавала йому значну допомогу. І навіть попри потужну інформаційну кампанію, владі рф не вдасться довго переконувати своїх громадян у протилежному. Занепад уже починається — деякі росіяни одягають зелені антивоєнні стрічки та розвивають саміздат. Поки що більшість населення рф підтримує війну, але це не триватиме вічно.повний текст перекладу тутПереклад: Антоніна ЯщукРедакція: Ростислав Семків