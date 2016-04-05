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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3263326432653266>
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:06

  Успіх написав:
  flyman написав:переконав, до Соскіна йому ще далеко

Соскіна можна було б слухати (про війну правильні деякі речі каже), якби так наполегливо не критикував владу!

Так, влада наша не медок, але в умовах війни - +/-"може бути"!

Сивочолий (як кажуть тут наші хлопці) - звалив би за кордон зразу в перший же день!

Тож, давайте вже на переправі не змінювати коней...
А після війни - та хоч знову Ющенка, чи Юльку собі виберіть - хто ж проти? :) :D :mrgreen:


царь хароший, боярє плохиє ... я ваш вирок (с)

долярчик вибори відміняє, неначасі
Востаннє редагувалось flyman в Чет 12 січ, 2023 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:царь хароший

Так вся справа в тім, що на моменті (та вже й декілька років) - немає нормального вибору!
Мусимо серед усіх жаб вибирати "царівну")))
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:10

  Успіх написав:Сивочолий (як кажуть тут наші хлопці) - звалив би за кордон зразу в перший же день!

Ты таки идиот ...
Неисправимый идиот ...

Сивочолий прийняв країну з війною
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:12

  Успіх написав:
  flyman написав:царь хароший

Так вся справа в тім, що на моменті (та вже й декілька років) - немає нормального вибору!
Мусимо серед усіх жаб вибирати "царівну")))

є один спосіб - дотримуватися законності
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:12

  Успіх написав:Сивочолий (як кажуть тут наші хлопці) - звалив би за кордон зразу в перший же день!

Я уверен, в армии можно найти соображающий людей. Просто, вы даже не пытаетесь.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:15

  Успіх написав:Сивочолий (як кажуть тут наші хлопці) - звалив би за кордон зразу в перший же день!


при сивочовому зубожілий долярчик назбирав на дві квартири в Львові, тільки "жадність веде до бідності"

а в запущених випадках "жадность фраєра сгубіла"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 12 січ, 2023 19:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Сивочолий (як кажуть тут наші хлопці) - звалив би за кордон зразу в перший же день!

Нагадаю, в 14 році сивочолий був єдиний політиком, який поїхав в Крим, щоб принаймні побачити ситуацію на місці, тому я не був би таким однозначним, що було би, якби...
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:27

Надін Бжезінскі. Наслідки поразки росії

Сьогодні ми публікуємо допис Надін Бжезінскі - блогерки, історикині та репортерки. Ми вважаємо її дописи цікавими і яскравими. Тож з радістю ділимось перекладом допису, присвяченого поразці росії.

повний текст перекладу тут

Поразка російської федерації матиме геополітичні наслідки. Вона вочевидь, стане певною мірою небезпечною для Заходу, але найбільше — для світового порядку. Пропоную дуже широкий погляд на цю майбутню картину, з висоти, так би мовити, 3000 метрів, неминуче узагальнений.

Поразка росії вже близько
Поразка росії на полі бою вже зовсім недалеко. Більшість націй точно не стали б воювати із ще більшим азартом, якби втратили понад 100 000 солдатів за 10 місяців. Але росія робить саме це, мабуть, тому, що владімір путін не готовий прийняти реальність поразки від рук країни, яку вважає нижчою — а то й узагалі вигаданою. Є ще один чинник: навіть попри страждання, більшість росіян підтримуватимуть війну. Втім, поволі наростає й опір, який проявляється переважно на рівні саботажу.

У росії існує націоналістичний ультраправий рух, який вірить у місію своєї держави. Його представники вважають, що воюють із НАТО, а не з Україною. Вірять, що йдеться про виживання росії. Різні дугіністи, рашисти (неонацистське формування), російський імперський рух переконані, що варто змагатись за розширення територій росії та її впливу. Це одна з причин, чому Європі варто подбати про захист своїх кордонів.

Від 1991 року росія зазнала значних втрат у своїх сферах впливу. Тому багато росіян, і не тільки ультраправих, вважають, що розпад ссср був помилкою. У суспільстві існують сильні реваншистські настрої й бажання відродити імперію. Але їм піддаються не всі, й у той час, як наслідки війни стають усе більш явними, опір також зростає.


Наслідки для росії
Перший і найбільш очевидний наслідок — прямий вплив на економіку. Із заводів та іншого виробництва ідуть люди. Навіть без санкцій це впливатиме на здатність виробляти товари та послуги. Ми знаємо, що серце російської економіки — видобувна промисловість, переважно нафта і корисні копалини. А Захід зараз обмежив ціни на нафту з росії.

Зараз росія перестала зберігати свої грошові резерви в твердій валюті, натомість перевела їх у юані та золото. А це привʼязує країну до Китаю більше, ніж їй того хотілося б. Економіка росії дрібна порівняно з китайською, а путін допасовує свою країну до Китаю, намагаючись побудувати багатополярний світ, де росія була б однією з наддержав. І до росіян досі не дійшло, що в союзі з Китаєм їхня держава втратить значну частину свого впливу.

Це буде світ, у якому росія не відіграватиме провідної ролі. Бо за вікном уже не 1950-ті, коли Пекін залежав від москви, а та надавала йому значну допомогу. І навіть попри потужну інформаційну кампанію, владі рф не вдасться довго переконувати своїх громадян у протилежному. Занепад уже починається — деякі росіяни одягають зелені антивоєнні стрічки та розвивають саміздат. Поки що більшість населення рф підтримує війну, але це не триватиме вічно.

повний текст перекладу тут
https://telegra.ph/Brzezinski-01-12

Переклад: Антоніна Ящук
Редакція: Ростислав Семків


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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:29

  Успіх написав:Сивочолий (як кажуть тут наші хлопці) - звалив би за кордон зразу в перший же день
этого никто не знает. Может договорился бы, откашлял медвудчуку ещё какую то отрасль и войны бы не было. А вапще нефиг фантазировать о прошлом. С 24.02 новая реальность. Надо понять как дальше будем жить.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:35

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Сивочолий (як кажуть тут наші хлопці) - звалив би за кордон зразу в перший же день
этого никто не знает. Может договорился бы, откашлял медвудчуку ещё какую то отрасль и войны бы не было. А вапще нефиг фантазировать. С 24.02 новая реальность.

Я тебе больше скажу
С марта 2014 года новая реальность

Которую ты не увидел

Но, именно ты рассказывал, как тебе Порох уменьшил зарплату, а не доход

А сейчас ты рассказываешь, какой ты был ленд-лорд в то время
И как тебе предлагали коммерцию
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