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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 січ, 2023 19:39
pesikot написав:
А сейчас ты рассказываешь, какой ты был ленд-лорд в то время
И как тебе предлагали коммерцию
Ты решил что порох обнулил все что я заработал при Ющенко и чивокуне? Куй ему передай в пакетике. Обнулил только доходы, а все нажитое забрать - рука не дотянулась. Этого оказалось достаточно чтобы смотреть коммерцию. Вообще лечи голову, считать чужие деньги, я тебя кассиром не нанимал.
pesikot написав:
, именно ты рассказывал, как тебе Порох уменьшил зарплату
Какую блд зарплату если я на себя работаю. Кто мне ее заплатит?. Ты застрял мозгами в совке и никак не вылезешь.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 12 січ, 2023 19:52, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 19:44
Успіх написав: flyman написав:
царь хароший
Так вся справа в тім, що на моменті (та вже й декілька років) - немає нормального вибору!
Мусимо серед усіх жаб вибирати "царівну")))
Що там по соледару встигли відійти чи залишились в оточені ?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 19:50
sashaqbl написав:
Що означає "закінчаться гроші"?
В принципі в державі гроші не можуть закінчитися - це ж не гаманець. Вони їх будуть друкувати, будуть позичати, буде рости заборгованість по контрактам(а вони під військові замовлення там недавно спецзакон прийняли), але так, щоб в один момент гроші закінчилися - такого не буде..
Не одна держава це проходила: спочатку перестають давати в борг, потім закінчується ЗВР, потім вмикається друкарський станок на повну і всі стають мільйонерами, мільярдерами...
pesikot написав:
З якої сторони закінчаться гроші ?
Сподіваюсь що нам не перестануть допомагати, а москалям не почнуть.
fler написав:
Я думала, що ми зброєю ворога нищимо, а не грошима.
Щоб зброєю знищити ворога поточними темпами то потрібно кілька десятиліть, грошима поки ефективніше виходить (вже 1/3 ЗВР за 10 місяців знищили)
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Додано: Чет 12 січ, 2023 19:54
vitaliian написав: pesikot написав:
А сейчас ты рассказываешь, какой ты был ленд-лорд в то время
И как тебе предлагали коммерцию
Ты решил что порох обнулил все что я заработал при Ющенко и чивокуне? Куй ему передай в пакетике. Обнулил только доходы, а все нажитое забрать - рука не дотянулась. Этого оказалось достаточно чтобы смотреть коммерцию. Вообще лечи голову, считать чужие деньги, я тебя кассиром не нанимал.
Какую блд зарплату если я на себя работаю. Кто мне ее заплатит?. Ты застрял мозгами в совке и никак не вылезешь.
Вот если бы я такое написал, стерли бы в момент! А вот некоторым можно) Нет ли здесь скрытого антисемитизму , запрещенного законом? Риторический вопрос, можно не отвечать) Конечно есть!)
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Izya Cy
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Додано: Чет 12 січ, 2023 19:55
Успіх написав:
Але знати ще б хоч в якому році?
Поки москалі дуже радують: експерти розраховували на дефіцит в цьому році ~15 млрд $, а вийшло 55 млрд $. Якщо такими темпами в 23 році з 40 запланованих млрд $ вийде в 120+ млрд. $, то вже в першій половині 24 року гроші закінчаться (загальний запас міцності станом на зараз ~120 млрд. $).
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 12 січ, 2023 20:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 20:00
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Але знати ще б хоч в якому році?
Поки москалі дуже радують: експерти розраховували на дефіцит в цьому році ~1 трлн. руб., а вийшло 3. Якщо такими темпами в 23 році з 3 трлн. дефіцит вийде в 9, то вже в першій половині 24 року гроші закінчаться.
В нас бензин 1,34 бакса, а у москалів 0,85. Вони трішечки підіймуть внутрішній ринок і отримають недоотримане.
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Izya Cy
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Додано: Чет 12 січ, 2023 20:05
Izya Cy Звісно що гайки по максимуму закрутять на внутрішньому ринку, рубль девальвують, відмінять індексації / підвищення ЗП бюджетникам, але це все виграє буквально кілька додаткових місяців, максимум пів року...
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