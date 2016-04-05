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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3263326432653266
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:39

  pesikot написав:А сейчас ты рассказываешь, какой ты был ленд-лорд в то время
И как тебе предлагали коммерцию
Ты решил что порох обнулил все что я заработал при Ющенко и чивокуне? Куй ему передай в пакетике. Обнулил только доходы, а все нажитое забрать - рука не дотянулась. Этого оказалось достаточно чтобы смотреть коммерцию. Вообще лечи голову, считать чужие деньги, я тебя кассиром не нанимал.
  pesikot написав:, именно ты рассказывал, как тебе Порох уменьшил зарплату

Какую блд зарплату если я на себя работаю. Кто мне ее заплатит?. Ты застрял мозгами в совке и никак не вылезешь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 19:52, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:44

  Успіх написав:
  flyman написав:царь хароший

Так вся справа в тім, що на моменті (та вже й декілька років) - немає нормального вибору!
Мусимо серед усіх жаб вибирати "царівну")))

Що там по соледару встигли відійти чи залишились в оточені ?
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Що означає "закінчаться гроші"?
В принципі в державі гроші не можуть закінчитися - це ж не гаманець. Вони їх будуть друкувати, будуть позичати, буде рости заборгованість по контрактам(а вони під військові замовлення там недавно спецзакон прийняли), але так, щоб в один момент гроші закінчилися - такого не буде..

Не одна держава це проходила: спочатку перестають давати в борг, потім закінчується ЗВР, потім вмикається друкарський станок на повну і всі стають мільйонерами, мільярдерами...
  pesikot написав:З якої сторони закінчаться гроші ?

Сподіваюсь що нам не перестануть допомагати, а москалям не почнуть.
  fler написав:Я думала, що ми зброєю ворога нищимо, а не грошима.

Щоб зброєю знищити ворога поточними темпами то потрібно кілька десятиліть, грошима поки ефективніше виходить (вже 1/3 ЗВР за 10 місяців знищили)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:54

  vitaliian написав:
  pesikot написав:А сейчас ты рассказываешь, какой ты был ленд-лорд в то время
И как тебе предлагали коммерцию
Ты решил что порох обнулил все что я заработал при Ющенко и чивокуне? Куй ему передай в пакетике. Обнулил только доходы, а все нажитое забрать - рука не дотянулась. Этого оказалось достаточно чтобы смотреть коммерцию. Вообще лечи голову, считать чужие деньги, я тебя кассиром не нанимал.

Какую блд зарплату если я на себя работаю. Кто мне ее заплатит?. Ты застрял мозгами в совке и никак не вылезешь.


Вот если бы я такое написал, стерли бы в момент! А вот некоторым можно) Нет ли здесь скрытого антисемитизму , запрещенного законом? Риторический вопрос, можно не отвечать) Конечно есть!)
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але знати ще б хоч в якому році?

Поки москалі дуже радують: експерти розраховували на дефіцит в цьому році ~15 млрд $, а вийшло 55 млрд $. Якщо такими темпами в 23 році з 40 запланованих млрд $ вийде в 120+ млрд. $, то вже в першій половині 24 року гроші закінчаться (загальний запас міцності станом на зараз ~120 млрд. $).
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 12 січ, 2023 20:02, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:00

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Але знати ще б хоч в якому році?

Поки москалі дуже радують: експерти розраховували на дефіцит в цьому році ~1 трлн. руб., а вийшло 3. Якщо такими темпами в 23 році з 3 трлн. дефіцит вийде в 9, то вже в першій половині 24 року гроші закінчаться.


В нас бензин 1,34 бакса, а у москалів 0,85. Вони трішечки підіймуть внутрішній ринок і отримають недоотримане.
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:05

Izya Cy Звісно що гайки по максимуму закрутять на внутрішньому ринку, рубль девальвують, відмінять індексації / підвищення ЗП бюджетникам, але це все виграє буквально кілька додаткових місяців, максимум пів року...
Дюрі-бачі
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