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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 січ, 2023 20:00
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Але знати ще б хоч в якому році?
Поки москалі дуже радують: експерти розраховували на дефіцит в цьому році ~1 трлн. руб., а вийшло 3. Якщо такими темпами в 23 році з 3 трлн. дефіцит вийде в 9, то вже в першій половині 24 року гроші закінчаться.
В нас бензин 1,34 бакса, а у москалів 0,85. Вони трішечки підіймуть внутрішній ринок і отримають недоотримане.
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Izya Cy
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Додано: Чет 12 січ, 2023 20:05
Izya Cy Звісно що гайки по максимуму закрутять на внутрішньому ринку, рубль девальвують, відмінять індексації / підвищення ЗП бюджетникам, але це все виграє буквально кілька додаткових місяців, максимум пів року...
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Додано: Чет 12 січ, 2023 20:10
Izya Cy написав: Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Але знати ще б хоч в якому році?
Поки москалі дуже радують: експерти розраховували на дефіцит в цьому році ~1 трлн. руб., а вийшло 3. Якщо такими темпами в 23 році з 3 трлн. дефіцит вийде в 9, то вже в першій половині 24 року гроші закінчаться.
В нас бензин 1,34 бакса, а у москалів 0,85. Вони трішечки підіймуть внутрішній ринок і отримають недоотримане.
О чем речь, конечно нам будет тяжелее и уже тяжелее. Войны не начинают чтобы нападающий проиграл, а жертва на коне собирала цветы и подарки.
Только смысл этих потерь у нас разный. Они за свою имперскую идею и старого больного императора готовы отказаться от благ цивилизации. Нас же (если завоюют) превратят в серую днр, где Кадыров будет решать, кого казнить кого миловать. У какой из сторон больше мотивации терпеть бенз по 1,34?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 12 січ, 2023 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 20:15
vitaliian написав:
Войны не начинают чтобы нападающий проиграл, а жертва на коне собирала цветы и подарки.
Це розумні люди не починають, а всякі Гітлери, Хусейни і Путіни починають...
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Додано: Чет 12 січ, 2023 20:18
Успіх написав: vitaliian написав:
Но на рф уже включен режим саморазрушения, и таймер тикает
.
Це зрозуміло, що рано, чи пізно - росії настане дупа.
Але знати ще б хоч в якому році?
Бо поки жирний схудне, то...
А Україна, на жаль, самі знаєте... тримається лише на американському фаст-фуді
я вангую 2024-2025 при снижении интенсивности огня. Сколько мы/они выдержим такую (запредельную) интенсивность огня как сейчас даже примерно не представляю. Судя по тому, как у них в топку летит буквально всё, на долго так воевать их не хватит. Дней 100-200... ЕСли По 700-1000 жмуров в день. Новых мобиков призвать, одеть, вооружить надо время.
200 000 ОРКОВ МОГУТ БРОСИТЬ В НАСТУПЛЕНИЕ
⚠️ Если Россия бросит в Украину все 200 тысяч "мобиков", которых готовит, нам, мягко говоря, станет невесело. Придётся обороняться не менее 2-х месяцев, — Арестович.
"Прежде чем убить и ранить эти 200 тысяч, мы сами потеряем где-то 20 тысяч. Сроки - 2-3 месяца, исходя из темпов, как мы их уничтожали. Мы их, безусловно, разгромим. Но есть два вопроса: цена и сроки. Цена для нас будет страшной", - заявил он.
Арестович также считает, что мобилизованных Россия бросит на Донецкую, Луганскую, частично Харьковскою и частично Запорожскую области.
Арестович ипсошник работающий на русскую аудиторию. Если он делает вид что мы испугались, значит все норм, бояться не нужно. А когда говорит что мы вот вот всех перебьем одной левой, тогда надо насторожиться.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 12 січ, 2023 20:31, всього редагувалось 9 разів.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 20:21
ИМХО весною москалі почнуть робити різні схеми з переливання нафти в чужі танкери для обходу санкцій. Головне одразу присікати це.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 20:39
vitaliian написав: Успіх написав: vitaliian написав:
Но на рф уже включен режим саморазрушения, и таймер тикает
.
Це зрозуміло, що рано, чи пізно - росії настане дупа.
Але знати ще б хоч в якому році?
Бо поки жирний схудне, то...
А Україна, на жаль, самі знаєте... тримається лише на американському фаст-фуді
я вангую 2024-2025 при снижении интенсивности огня. Сколько мы/они выдержим такую (запредельную) интенсивность огня как сейчас даже примерно не представляю. Судя по тому, как у них в топку летит буквально всё, на долго так воевать их не хватит. Дней 100-200... ЕСли По 700-1000 жмуров в день. Новых мобиков призвать, одеть, вооружить надо время.
200 000 ОРКОВ МОГУТ БРОСИТЬ В НАСТУПЛЕНИЕ
⚠️ Если Россия бросит в Украину все 200 тысяч "мобиков", которых готовит, нам, мягко говоря, станет невесело. Придётся обороняться не менее 2-х месяцев, — Арестович.
"Прежде чем убить и ранить эти 200 тысяч, мы сами потеряем где-то 20 тысяч. Сроки - 2-3 месяца, исходя из темпов, как мы их уничтожали. Мы их, безусловно, разгромим. Но есть два вопроса: цена и сроки. Цена для нас будет страшной", - заявил он.
Арестович также считает, что мобилизованных Россия бросит на Донецкую, Луганскую, частично Харьковскою и частично Запорожскую области.
Арестович ипсошник работающий на русскую аудиторию. Если он делает вид что мы испугались, значит все норм, бояться не нужно. А когда говорит что мы вот вот всех перебьем одной левой, тогда надо насторожиться.
а ще він розказує, що рота в Соледарі має тримати наступаючий батальон, а не відходити
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2
Додано: Чет 12 січ, 2023 20:46
vitaliian написав:
Новых мобиков призвать, одеть, вооружить надо время.
Готувати партії по 150 тис. кожні 3 місяці...
vitaliian написав:
По 700-1000 жмуров в день
це в два рази менше
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 12 січ, 2023 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 20:50
Дюрі-бачі написав:ИМХО весною москалі почнуть робити різні схеми з переливання нафти в чужі танкери для обходу санкцій. Головне одразу присікати це.
Ну и пусть. Все это удорожание логистики и увеличение дисконта за риск. Соответственно снижение доходов. А что бы цены не росли нефти не должно стать меньше рынке.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 20:51
vitaliian написав:
Арестович ипсошник работающий на русскую аудиторию. Если он делает вид что мы испугались, значит все норм, бояться не нужно. А когда говорит что мы вот вот всех перебьем одной левой, тогда надо насторожиться.
ок, допустим.
И если он говорит "обязательно перебьём, но страшной ценой" - это как расценивать? (Мы испугались, или нет?)
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