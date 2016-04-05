Додано: Чет 12 січ, 2023 20:18

Успіх написав: vitaliian написав: Но на рф уже включен режим саморазрушения, и таймер тикает. Но на рф уже включен режим саморазрушения,

Це зрозуміло, що рано, чи пізно - росії настане дупа.

Але знати ще б хоч в якому році?



Бо поки жирний схудне, то...



А Україна, на жаль, самі знаєте... тримається лише на американському фаст-фуді Це зрозуміло, що рано, чи пізно - росії настане дупа.Але знати ще б хоч в якому році?Бо поки жирний схудне, то...А Україна, на жаль, самі знаєте... тримається лише на американському фаст-фуді

200 000 ОРКОВ МОГУТ БРОСИТЬ В НАСТУПЛЕНИЕ



⚠️ Если Россия бросит в Украину все 200 тысяч "мобиков", которых готовит, нам, мягко говоря, станет невесело. Придётся обороняться не менее 2-х месяцев, — Арестович.



"Прежде чем убить и ранить эти 200 тысяч, мы сами потеряем где-то 20 тысяч. Сроки - 2-3 месяца, исходя из темпов, как мы их уничтожали. Мы их, безусловно, разгромим. Но есть два вопроса: цена и сроки. Цена для нас будет страшной", - заявил он.



Арестович также считает, что мобилизованных Россия бросит на Донецкую, Луганскую, частично Харьковскою и частично Запорожскую области.



я вангую 2024-2025 при снижении интенсивности огня. Сколько мы/они выдержим такую (запредельную) интенсивность огня как сейчас даже примерно не представляю. Судя по тому, как у них в топку летит буквально всё, на долго так воевать их не хватит. Дней 100-200... ЕСли По 700-1000 жмуров в день. Новых мобиков призвать, одеть, вооружить надо время.Арестович ипсошник работающий на русскую аудиторию. Если он делает вид что мы испугались, значит все норм, бояться не нужно. А когда говорит что мы вот вот всех перебьем одной левой, тогда надо насторожиться.