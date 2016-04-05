RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3263326432653266>
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:00

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Але знати ще б хоч в якому році?

Поки москалі дуже радують: експерти розраховували на дефіцит в цьому році ~1 трлн. руб., а вийшло 3. Якщо такими темпами в 23 році з 3 трлн. дефіцит вийде в 9, то вже в першій половині 24 року гроші закінчаться.


В нас бензин 1,34 бакса, а у москалів 0,85. Вони трішечки підіймуть внутрішній ринок і отримають недоотримане.
Izya Cy
 
Повідомлень: 34
З нами з: 08.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:05

Izya Cy Звісно що гайки по максимуму закрутять на внутрішньому ринку, рубль девальвують, відмінять індексації / підвищення ЗП бюджетникам, але це все виграє буквально кілька додаткових місяців, максимум пів року...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 302
З нами з: 29.07.22
Подякував: 28 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:10

  Izya Cy написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Але знати ще б хоч в якому році?

Поки москалі дуже радують: експерти розраховували на дефіцит в цьому році ~1 трлн. руб., а вийшло 3. Якщо такими темпами в 23 році з 3 трлн. дефіцит вийде в 9, то вже в першій половині 24 року гроші закінчаться.


В нас бензин 1,34 бакса, а у москалів 0,85. Вони трішечки підіймуть внутрішній ринок і отримають недоотримане.

О чем речь, конечно нам будет тяжелее и уже тяжелее. Войны не начинают чтобы нападающий проиграл, а жертва на коне собирала цветы и подарки.

Только смысл этих потерь у нас разный. Они за свою имперскую идею и старого больного императора готовы отказаться от благ цивилизации. Нас же (если завоюют) превратят в серую днр, где Кадыров будет решать, кого казнить кого миловать. У какой из сторон больше мотивации терпеть бенз по 1,34?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 20:16, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16221
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2087 раз.
Подякували: 2968 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Войны не начинают чтобы нападающий проиграл, а жертва на коне собирала цветы и подарки.

Це розумні люди не починають, а всякі Гітлери, Хусейни і Путіни починають...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 302
З нами з: 29.07.22
Подякував: 28 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:18

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Но на рф уже включен режим саморазрушения, и таймер тикает.

Це зрозуміло, що рано, чи пізно - росії настане дупа.
Але знати ще б хоч в якому році?

Бо поки жирний схудне, то...

А Україна, на жаль, самі знаєте... тримається лише на американському фаст-фуді :roll:
я вангую 2024-2025 при снижении интенсивности огня. Сколько мы/они выдержим такую (запредельную) интенсивность огня как сейчас даже примерно не представляю. Судя по тому, как у них в топку летит буквально всё, на долго так воевать их не хватит. Дней 100-200... ЕСли По 700-1000 жмуров в день. Новых мобиков призвать, одеть, вооружить надо время.

200 000 ОРКОВ МОГУТ БРОСИТЬ В НАСТУПЛЕНИЕ

⚠️ Если Россия бросит в Украину все 200 тысяч "мобиков", которых готовит, нам, мягко говоря, станет невесело. Придётся обороняться не менее 2-х месяцев, — Арестович.

"Прежде чем убить и ранить эти 200 тысяч, мы сами потеряем где-то 20 тысяч. Сроки - 2-3 месяца, исходя из темпов, как мы их уничтожали. Мы их, безусловно, разгромим. Но есть два вопроса: цена и сроки. Цена для нас будет страшной", - заявил он.

Арестович также считает, что мобилизованных Россия бросит на Донецкую, Луганскую, частично Харьковскою и частично Запорожскую области.

Арестович ипсошник работающий на русскую аудиторию. Если он делает вид что мы испугались, значит все норм, бояться не нужно. А когда говорит что мы вот вот всех перебьем одной левой, тогда надо насторожиться.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 20:31, всього редагувалось 9 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16221
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2087 раз.
Подякували: 2968 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ИМХО весною москалі почнуть робити різні схеми з переливання нафти в чужі танкери для обходу санкцій. Головне одразу присікати це.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 302
З нами з: 29.07.22
Подякував: 28 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:39

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Но на рф уже включен режим саморазрушения, и таймер тикает.

Це зрозуміло, що рано, чи пізно - росії настане дупа.
Але знати ще б хоч в якому році?

Бо поки жирний схудне, то...

А Україна, на жаль, самі знаєте... тримається лише на американському фаст-фуді :roll:
я вангую 2024-2025 при снижении интенсивности огня. Сколько мы/они выдержим такую (запредельную) интенсивность огня как сейчас даже примерно не представляю. Судя по тому, как у них в топку летит буквально всё, на долго так воевать их не хватит. Дней 100-200... ЕСли По 700-1000 жмуров в день. Новых мобиков призвать, одеть, вооружить надо время.

200 000 ОРКОВ МОГУТ БРОСИТЬ В НАСТУПЛЕНИЕ

⚠️ Если Россия бросит в Украину все 200 тысяч "мобиков", которых готовит, нам, мягко говоря, станет невесело. Придётся обороняться не менее 2-х месяцев, — Арестович.

"Прежде чем убить и ранить эти 200 тысяч, мы сами потеряем где-то 20 тысяч. Сроки - 2-3 месяца, исходя из темпов, как мы их уничтожали. Мы их, безусловно, разгромим. Но есть два вопроса: цена и сроки. Цена для нас будет страшной", - заявил он.

Арестович также считает, что мобилизованных Россия бросит на Донецкую, Луганскую, частично Харьковскою и частично Запорожскую области.

Арестович ипсошник работающий на русскую аудиторию. Если он делает вид что мы испугались, значит все норм, бояться не нужно. А когда говорит что мы вот вот всех перебьем одной левой, тогда надо насторожиться.

а ще він розказує, що рота в Соледарі має тримати наступаючий батальон, а не відходити
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30472
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Новых мобиков призвать, одеть, вооружить надо время.

Готувати партії по 150 тис. кожні 3 місяці...
  vitaliian написав:По 700-1000 жмуров в день

це в два рази менше
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 12 січ, 2023 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 302
З нами з: 29.07.22
Подякував: 28 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:ИМХО весною москалі почнуть робити різні схеми з переливання нафти в чужі танкери для обходу санкцій. Головне одразу присікати це.
Ну и пусть. Все это удорожание логистики и увеличение дисконта за риск. Соответственно снижение доходов. А что бы цены не росли нефти не должно стать меньше рынке.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3856
З нами з: 24.06.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:51

  vitaliian написав:Арестович ипсошник работающий на русскую аудиторию. Если он делает вид что мы испугались, значит все норм, бояться не нужно. А когда говорит что мы вот вот всех перебьем одной левой, тогда надо насторожиться.
ок, допустим.
И если он говорит "обязательно перебьём, но страшной ценой" - это как расценивать? (Мы испугались, или нет?)
juristkostya
 
Повідомлень: 5448
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3263326432653266>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 110905
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 478410
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4591
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (141)
12.01.2023 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.