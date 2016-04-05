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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 січ, 2023 21:01
juristkostya написав:
Мы испугались, или нет
я обезьян гораздо лучше понимаю чем вас, поэтому не знаю, испугались вы или нет.
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vitaliian
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Додано: Чет 12 січ, 2023 21:03
vitaliian написав: juristkostya написав:
Мы испугались, или нет
я обезьян гораздо лучше понимаю чем вас, поэтому не знаю.
вообще-то, мой вопрос был о том, как в рамках _вашей_ логики понимать слова _Арестовича_.
Вполне очевидно, что понимать меня для этого совсем необязательно.
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juristkostya
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Додано: Чет 12 січ, 2023 21:06
juristkostya
Алексей объявил русне что люто-люто боимся их мобиков. Значит ситуация обратная. Только тссс, секрет, на русских форумах об этом не пишите. (Никто же не думает, что Арестович правду говорит?)
Дюрі-бачі написав: vitaliian написав:
Новых мобиков призвать, одеть, вооружить надо время.
Готувати партії по 150 тис. кожні 3 місяці...
vitaliian написав:
По 700-1000 жмуров в день
це в два рази менше
Там же не только боевые расчеты, есть водители, тыловое обеспечение, медики, ремонтные бригады, дрессировщики слонов, хз кто ещё (я не военный)
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 12 січ, 2023 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 21:09
vitaliian написав:juristkostya
Алексей объявил русне что
Вот видите, вполне можно ответить по делу. Надо только захотеть.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 21:11
juristkostya написав: vitaliian написав:juristkostya
Алексей объявил русне что
Вот видите, вполне можно ответить по делу. Надо только захотеть.
Вы на меня определенно хорошо влияете.
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