RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3263326432653266
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:01

  juristkostya написав:Мы испугались, или нет
я обезьян гораздо лучше понимаю чем вас, поэтому не знаю, испугались вы или нет.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16221
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2087 раз.
Подякували: 2968 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:03

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Мы испугались, или нет
я обезьян гораздо лучше понимаю чем вас, поэтому не знаю.
вообще-то, мой вопрос был о том, как в рамках _вашей_ логики понимать слова _Арестовича_.

Вполне очевидно, что понимать меня для этого совсем необязательно.
juristkostya
 
Повідомлень: 5448
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:06

juristkostya Алексей объявил русне что люто-люто боимся их мобиков. Значит ситуация обратная. Только тссс, секрет, на русских форумах об этом не пишите. (Никто же не думает, что Арестович правду говорит?)

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Новых мобиков призвать, одеть, вооружить надо время.

Готувати партії по 150 тис. кожні 3 місяці...
  vitaliian написав:По 700-1000 жмуров в день

це в два рази менше

Там же не только боевые расчеты, есть водители, тыловое обеспечение, медики, ремонтные бригады, дрессировщики слонов, хз кто ещё (я не военный)
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 21:09, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16221
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2087 раз.
Подякували: 2968 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:09

  vitaliian написав:juristkostya Алексей объявил русне что

Вот видите, вполне можно ответить по делу. Надо только захотеть.
juristkostya
 
Повідомлень: 5448
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:11

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:juristkostya Алексей объявил русне что

Вот видите, вполне можно ответить по делу. Надо только захотеть.

Вы на меня определенно хорошо влияете.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16221
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2087 раз.
Подякували: 2968 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3263326432653266
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 110905
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 478410
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4591
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (141)
12.01.2023 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.