juristkostya Алексей объявил русне что люто-люто боимся их мобиков. Значит ситуация обратная. Только тссс, секрет, на русских форумах об этом не пишите. (Никто же не думает, что Арестович правду говорит?)
Дюрі-бачі написав:
vitaliian написав:Новых мобиков призвать, одеть, вооружить надо время.
Готувати партії по 150 тис. кожні 3 місяці...
vitaliian написав:По 700-1000 жмуров в день
це в два рази менше
Там же не только боевые расчеты, есть водители, тыловое обеспечение, медики, ремонтные бригады, дрессировщики слонов, хз кто ещё (я не военный)
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Треть россиян оказалась зависима от государственных выплат.
Из данных Росстата следует, что 33% россиян живут на пособия от государства, около 45% в качестве основного источника дохода упомянули зарплату. Наиболее распространенными государственными пособиями, в которых нуждаются россияне, стали пенсии, пособия по безработице, социальные пособия, льготы и субсидии.
Получателями государственных выплат являются 42,7 млн человек, из которых почти 31 млн человек отметили, что это их единственный источник дохода.
@Politkrem
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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Не можуть зараз орки зробити мобілізація - в них банально не вистачить зимової форми. Щоб вдягнути чмобіків - замовлення на форму треба було розміщвати десь наприкінці весни. А навесні вони ще ніяких чмобіків не планували, чмобіків одягнули в форму, призначену для осіннього призову, а сам осінній призов посунули, але він забрав всю накопичену форму разом з вагнерівцями. Так що новий призов педерація сможе оголошувати не раніше початку березня. І це при тому, що з 5 лютого ринок нафтопродуктів піде по п..ді.
Denik написав:Не можуть зараз орки зробити мобілізація - в них банально не вистачить зимової форми. Щоб вдягнути чмобіків - замовлення на форму треба було розміщвати десь наприкінці весни. А навесні вони ще ніяких чмобіків не планували, чмобіків одягнули в форму, призначену для осіннього призову, а сам осінній призов посунули
vitaliian написав:Новых мобиков призвать, одеть, вооружить надо время.
Им сейчас несколько стран шьют форму
Путину доложили о первых поставках военной формы, заказанных в Мьянме и Вьетнаме. Форма предназначена для призванных во вторую волну мобилизации, старт которой президент собирается дать во второй половине января. Всего в странах Юго-Восточной Азии заказана зимняя и летняя военная форма из расчёта на шестьсот тысяч человек, срок выполнения заказа ограничен 15 марта 2023 года. Ещё примерно на триста тысяч человек заказана военная форма в Иране. Почему «примерно», знают те, кто уже получал военную форму из Ирана, около третьей части от общего количества это откровенный брак. Путину доложили, что только что поставленная военная форма из стран Юго-Восточной Азии очень плохого качества и легко воспламеняется, но президент счел замечания не достойными внимания. Стоит отметить, что Лукашенко взял довольно большой заказ на пошив формы в Республике Беларусь и на сегодняшний день поставил около семи тысяч комплектов летней военной формы, остальное обещает потом, но сроки не указывает.
Denik написав:Не можуть зараз орки зробити мобілізація - в них банально не вистачить зимової форми. Щоб вдягнути чмобіків - замовлення на форму треба було розміщвати десь наприкінці весни. А навесні вони ще ніяких чмобіків не планували, чмобіків одягнули в форму, призначену для осіннього призову, а сам осінній призов посунули, але він забрав всю накопичену форму разом з вагнерівцями. Так що новий призов педерація сможе оголошувати не раніше початку березня.
Хз..Чмобікі жаліються, що їх змушують купувати форму, взуття тощо за власний кошт. Тому бізнес щодо пошиття/продажу військової форми в них має розквітати.
Denik написав:Не можуть зараз орки зробити мобілізація - в них банально не вистачить зимової форми. Щоб вдягнути чмобіків - замовлення на форму треба було розміщвати десь наприкінці весни. А навесні вони ще ніяких чмобіків не планували, чмобіків одягнули в форму, призначену для осіннього призову, а сам осінній призов посунули, але він забрав всю накопичену форму разом з вагнерівцями. Так що новий призов педерація сможе оголошувати не раніше початку березня. І це при тому, що з 5 лютого ринок нафтопродуктів піде по п..ді.