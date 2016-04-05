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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3264326532663267>
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:03

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Мы испугались, или нет
я обезьян гораздо лучше понимаю чем вас, поэтому не знаю.
вообще-то, мой вопрос был о том, как в рамках _вашей_ логики понимать слова _Арестовича_.

Вполне очевидно, что понимать меня для этого совсем необязательно.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:06

juristkostya Алексей объявил русне что люто-люто боимся их мобиков. Значит ситуация обратная. Только тссс, секрет, на русских форумах об этом не пишите. (Никто же не думает, что Арестович правду говорит?)

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Новых мобиков призвать, одеть, вооружить надо время.

Готувати партії по 150 тис. кожні 3 місяці...
  vitaliian написав:По 700-1000 жмуров в день

це в два рази менше

Там же не только боевые расчеты, есть водители, тыловое обеспечение, медики, ремонтные бригады, дрессировщики слонов, хз кто ещё (я не военный)
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:09

  vitaliian написав:juristkostya Алексей объявил русне что

Вот видите, вполне можно ответить по делу. Надо только захотеть.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:11

Треть россиян оказалась зависима от государственных выплат.

Из данных Росстата следует, что 33% россиян живут на пособия от государства, около 45% в качестве основного источника дохода упомянули зарплату. Наиболее распространенными государственными пособиями, в которых нуждаются россияне, стали пенсии, пособия по безработице, социальные пособия, льготы и субсидии.

Получателями государственных выплат являются 42,7 млн человек, из которых почти 31 млн человек отметили, что это их единственный источник дохода.

@Politkrem
.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 січ, 2023 22:14, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 22:13

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не можуть зараз орки зробити мобілізація - в них банально не вистачить зимової форми.
Щоб вдягнути чмобіків - замовлення на форму треба було розміщвати десь наприкінці весни. А навесні вони ще ніяких чмобіків не планували, чмобіків одягнули в форму, призначену для осіннього призову, а сам осінній призов посунули, але він забрав всю накопичену форму разом з вагнерівцями.
Так що новий призов педерація сможе оголошувати не раніше початку березня. І це при тому, що з 5 лютого ринок нафтопродуктів піде по п..ді.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 22:48

  Denik написав:Не можуть зараз орки зробити мобілізація - в них банально не вистачить зимової форми.
Щоб вдягнути чмобіків - замовлення на форму треба було розміщвати десь наприкінці весни. А навесні вони ще ніяких чмобіків не планували, чмобіків одягнули в форму, призначену для осіннього призову, а сам осінній призов посунули

  vitaliian написав:Новых мобиков призвать, одеть, вооружить надо время.

Им сейчас несколько стран шьют форму
Путину доложили о первых поставках военной формы, заказанных в Мьянме и Вьетнаме. Форма предназначена для призванных во вторую волну мобилизации, старт которой президент собирается дать во второй половине января. Всего в странах Юго-Восточной Азии заказана зимняя и летняя военная форма из расчёта на шестьсот тысяч человек, срок выполнения заказа ограничен 15 марта 2023 года. Ещё примерно на триста тысяч человек заказана военная форма в Иране. Почему «примерно», знают те, кто уже получал военную форму из Ирана, около третьей части от общего количества это откровенный брак. Путину доложили,  что  только что поставленная военная форма из стран Юго-Восточной Азии очень плохого качества  и легко воспламеняется, но президент счел замечания не достойными внимания. Стоит отметить, что Лукашенко взял довольно большой заказ на пошив формы в Республике Беларусь и на сегодняшний день поставил около семи тысяч комплектов летней военной формы, остальное обещает потом, но сроки не указывает.
 
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 22:50

  Denik написав:Не можуть зараз орки зробити мобілізація - в них банально не вистачить зимової форми.
Щоб вдягнути чмобіків - замовлення на форму треба було розміщвати десь наприкінці весни. А навесні вони ще ніяких чмобіків не планували, чмобіків одягнули в форму, призначену для осіннього призову, а сам осінній призов посунули, але він забрав всю накопичену форму разом з вагнерівцями.
Так що новий призов педерація сможе оголошувати не раніше початку березня.

Хз..Чмобікі жаліються, що їх змушують купувати форму, взуття тощо за власний кошт. Тому бізнес щодо пошиття/продажу військової форми в них має розквітати.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 23:03

  Denik написав:Не можуть зараз орки зробити мобілізація - в них банально не вистачить зимової форми.
Щоб вдягнути чмобіків - замовлення на форму треба було розміщвати десь наприкінці весни. А навесні вони ще ніяких чмобіків не планували, чмобіків одягнули в форму, призначену для осіннього призову, а сам осінній призов посунули, але він забрав всю накопичену форму разом з вагнерівцями.
Так що новий призов педерація сможе оголошувати не раніше початку березня. І це при тому, що з 5 лютого ринок нафтопродуктів піде по п..ді.

схоже що так
Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 23:19

  Ukrainian написав: Що там по соледару встигли відійти чи залишились в оточені ?

Та що - ваші пачками дохнуть.

" Сейчас вагнеровцам приходится сильно вытягиваться и преодолевать реку, при этом РСЗО и арта ВСУ там все пристреляли - лупят как в тире, к тому же там полно снайперов. Сверху - беспрерывно кружат дроны, которые и следят, и бросают ВОГи. Укрыться особо негде - все на открытым пространством. А погода такая, что при ранении в тех условиях шансов у наступающего почти нет - даже если остановить кровь, то замерзнет. Оттуда не эвакуируешь уже никак. Все в трупах".
sergey_sryvkin
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