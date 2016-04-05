Путину доложили о первых поставках военной формы, заказанных в Мьянме и Вьетнаме. Форма предназначена для призванных во вторую волну мобилизации, старт которой президент собирается дать во второй половине января. Всего в странах Юго-Восточной Азии заказана зимняя и летняя военная форма из расчёта на шестьсот тысяч человек, срок выполнения заказа ограничен 15 марта 2023 года. Ещё примерно на триста тысяч человек заказана военная форма в Иране. Почему «примерно», знают те, кто уже получал военную форму из Ирана, около третьей части от общего количества это откровенный брак. Путину доложили, что только что поставленная военная форма из стран Юго-Восточной Азии очень плохого качества и легко воспламеняется, но президент счел замечания не достойными внимания. Стоит отметить, что Лукашенко взял довольно большой заказ на пошив формы в Республике Беларусь и на сегодняшний день поставил около семи тысяч комплектов летней военной формы, остальное обещает потом, но сроки не указывает.

