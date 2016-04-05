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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3264326532663267
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 23:22

Мизантрóп тут тоже весело
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 03:12

Марина Данилюк-Ярмолаєва журналіст, блогер

А де ж наші танки? censor.net/ua/blogs/3392596/a_de_j_nash_tanki

Думаю, всі читали недавнє інтерв’ю Залужного у The Economist, де він сказав, що "аби звільнити всі території, які російська армія окупувала після 24 лютого, ЗСУ потрібно хоча би 300 танків, 600-700 бойових машин піхоти і 500 гаубиць".

Ось чехи, наші друзі і котики, поремонтувати за гроші урядів США і Нідерландів (спасибі їх платникам податків) 90 танків Т-72. При цьому до кожного танка охайні і дбайливі чехи дають ще і ремонтні машини.

То де ж наші танки?

Знайшла свої записи зі світу ТСК в Раді за 2018 рік, як дерибанили армію з 2004 по 2017. Це офіційний звіт, можна знайти в неті док в двох частинах. Довгий і нудний текст звіту тут. Частина 1, Частина 2. І бонус.

Якщо коротко, то записуйте. Анатолій Гриценко (2005-2007) продав військового майна на 1,31 млрд грн:

танки – 200;

БМП / БТР – 145;

вертольоти – 14;

літаки, БПЛ, планери – 8.

Юрій Єхануров (2007-2009) продав на 504,3 млн грн:

танки – 27;

БТР / БМП – 167;

вертольоти – 57;

літаки, БПЛ, планери – 67.

Валерій Іващенко (2009-2010) продав на 253,8 млн грн:

танки – 128;

БТР / БМП – 72;

вертольоти – 16;

літаки, БПЛ, планери – 33.

Михайло Єжель (2010-2012) продав на 604,7 млн грн:

танки – 340;

БМП / БТР – 191;

вертольоти – 51;

літаки, БПЛ, планери – 31.

Дмитро Саламатін (2012) продав на 250.95 млн грн:

танки – 86;

БМП / БТР – 89;

вертольоти – 85;

літаки, БПЛ, планери – 36.

Павло Лебедєв (2012-2014) продав на 217,4 млн. грн:

танки – 51;

БМП / БТР – 50;

вертольоти – 9;

літаки, БПЛ, планери – 27.

Що було у 2014-2017 рр захищено грифом "секретно", бо уже була війна. Але думаю, колись і це будемо знати.

Далі у 2016 був непоганий звіт Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI про об’єми пиляння нашої армії. Його коментував покійний нардеп і військовий Дмитро Тимчук.

Українська армія після розвалу Радянського Союзу отримала у спадок величезну армію: 6011 танків, 5791 бойових машин, близько 6500 одиниць артилерії, понад 1000 бойових літаків та 400 вертольотів.

Згідно з цими даними, з 1991 по 2005 рік було здійснено величезну кількість продажів зброї з України.

Однією з головних рядків експорту стали танки Т-72, за цей період експорту пішло близько 300 машин. Вони дісталися Алжиру, Азербайджану, Сербії, Сьєрра-Леоне, Ємену, М'янмі та іншим країнам. А із справді великих контрактів - лише постачання в 1997-1999 роках Пакистану 320 танків Т-80У на 580-650 млн дол. А також продаж БТР-94, "предка" відомого БТР-3, у кількості 50 штук за 9 млн дол. Все інше йшло на продаж невеликими партіями по кілька десятків машин або взагалі поштучно.

З 1991 по 2005 рік було продано 112 вертольотів Мі-24, з яких 44 купив Алжир, 21 винищувач МіГ-29, близько 250 БМП-1 та БМП-2, 88 БТР-80 та інша техніка.

За Ющенка "з молотка" пішла 91 гаубиця Д-30, 112 "Гвоздик", 40 "Акацій" та 51 "Град", основними покупцями яких стали Азербайджан, Конго та Судан.

Продовжували торгувати і танками Т-72, яких продали під 400 штук, насамперед Судану, Грузії та Конго. Дуже щедрі контракти отримав і Ірак, у якому український контингент із 2003 по 2005 рік виконував миротворчу місію. За цей період вдалося продати і 33 вертольоти Мі-24 та 12 Су-25, які партіями по кілька штук купували такі країни, як Чад, Екваторіальна Гвінея, Нігерія та Конго.

З 2010 по 2014 рік, згідно з даними, опублікованими народним депутатом Дмитром Тимчуком, було продано 477 танків, БМП та БТРів - 330 штук, 94 літаки та БПЛА та 145 вертольотів.

До Китаю "перелетіли" 3 Іл-78, до Хорватії 5 модифікованих в Україні МіГ-21, а до Естонії 2 навчально-тренувальних L-39. Ще Чад придбав 3 винищувачі МіГ-29, і 4 штурмовики Су-25, а також 2 штурмовики купив Нігер. В Ефіопію продали 265 Т-72 та ще 12 танків цього типу до Нігерії, яка також придбала 6 гаубиць Д-30 та 2 вертольоти Мі-24. Дуже активно купував у України техніку Судан: 46 САУ 2С1 "Гвоздика", 30 "Градів", 50 БМП-1, 5 гаубиць Д-30, 1 БТР-70 та 1 винищувач МіГ-29.

Всі інші контракти, які були укладені за Януковича, стосувалися нової техніки. Так, Казахстан замовив 100 нових БТР-4, Таїланд - 121 БТР-3 та 49 "Оплотів", ще 4 БТР-3 та 10 БТР-4 замовила Нігерія. При цьому українська армія з цієї техніки отримала лише поодинокі зразки, які зрідка показували на парадах.

Російську агресію Україна зустріла у 2014 році з 700 танками в строю та 1445 на складах, 2189 бойовими машинами, 1421 артилерійською системою, 206 вертольотами та 326 літаками.

Моралі не буде. Але реально зараз дуже чітко видно, як тяжко просити і отримувати ті танки і інші ніштяки. Якщо своє продав — особливо тим, кому начхати здохнемо ми чи ні. Танки і нові артилерійські системи нам таки врешті дадуть, але дуже дорогою ціною життів наших військових.

Ось цікаві цифри з іншого звіту про те, як з 2014 року Україна приторговувала зброєю з РФ. Ось приклад дуже мутної водиці.

www.radiosvoboda.org/.../sipri.../31156469.html

А ось дослідження Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI про те, як РФ за три роки до великої війни озброювалась за гроші від нафти і газу

armyinform.com.ua/.../pered-vtorgnennyam-rosiya.../
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:10

  vitaliian написав:juristkostya Алексей объявил русне что люто-люто боимся их мобиков. Значит ситуация обратная.

Вчера вечером специально послушал очередной его обзор.
Судя по тому, что он раз 20 повторил "ситуация контролируемая", и подключив вашу логику, я делаю вывод, что дело сильно-сильно дрянь.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:12

Ложь во всём

‼Благодаря OSINT-разведчикам идентифицированы лица всех россиян, которые ряженые в военную форму стояли в кадре с бункерным дедом, когда тот поздравлял жителей России в новогоднюю ночь.

Представители спецслужб, бывшие военные и фиктивно назначенные на должности в около военных структурах - ни одного мобилизованного в кадре не было 🤡
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:23

Вчера я написал такое

  vitaliian написав:Судя по тому, как у них в топку летит буквально всё, на долго так воевать их не хватит. Дней 100-200... ЕСли По 700-1000 жмуров в день. Новых мобиков призвать, одеть, вооружить надо время.
сегодня вышел пост у генерала свр
Военные доложили, что для установления полного контроля над Соледаром может понадобится от нескольких дней до нескольких недель. Военное командование [... ] акцентировали внимание президента на несоизмеримо высокие траты ресурсов со стороны ЧВК для достижения сомнительных результатов. [....] По мнению Патрушева ЧВК Пригожина на фронте за последние четыре недели понесли колоссальные потери, около  трети ЧВК за месяц это безвозвратные потери, и без пополнения, таким темпом через месяц-полтора ЧВК Пригожина на фронте просто перестанет существовать. . В ближайшее время Пригожину будет предложено уделять больше времени проектам в Америке,  Азии и Латинской Америке. На фронте ЧВК останутся, но инициатива и полный контроль будут у Вооруженных сил РФ. Пригожину разрешат продолжить вербовать заключенных, но только в том количестве,  которое позволит существовать ЧВК на фронте в «разумных» пределах. В случае перемирия, мирного соглашения,  или поражения и выхода с оккупированных территорий,  основная часть ЧВК должны быть уничтожена.
Командование Объединенной группировкой войск на фронте перешло Герасимову аккурат к исчерпанию ресурсов и ослаблению ЧВК Пригожина
https://t.me/generalsvr/1347

Мои оценки верные они берут Соледар трупами. Интересно, какая мотивация у солдат становиттся трупами, но кроме otg этой темой никто не владеет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:31

  vitaliian написав:
  vitaliian написав:Судя по тому, как у них в топку летит буквально всё, на долго так воевать их не хватит. Дней 100-200... ЕСли По 700-1000 жмуров в день. Новых мобиков призвать, одеть, вооружить надо время.
сегодня вышел пост у генерала свр
Военные доложили, что для установления полного контроля над Соледаром может понадобится от нескольких дней до нескольких недель. Военное командование [... ] акцентировали внимание президента на несоизмеримо высокие траты ресурсов со стороны ЧВК для достижения сомнительных результатов. [....] По мнению Патрушева ЧВК Пригожина на фронте за последние четыре недели понесли колоссальные потери, около  трети ЧВК за месяц это безвозвратные потери, и без пополнения, таким темпом через месяц-полтора ЧВК Пригожина на фронте просто перестанет существовать. . В ближайшее время Пригожину будет предложено уделять больше времени проектам в Америке,  Азии и Латинской Америке. На фронте ЧВК останутся, но инициатива и полный контроль будут у Вооруженных сил РФ. Пригожину разрешат продолжить вербовать заключенных, но только в том количестве,  которое позволит существовать ЧВК на фронте в «разумных» пределах. В случае перемирия, мирного соглашения,  или поражения и выхода с оккупированных территорий,  основная часть ЧВК должны быть уничтожена.
Командование Объединенной группировкой войск на фронте перешло Герасимову аккурат к исчерпанию ресурсов и ослаблению ЧВК Пригожина
https://t.me/generalsvr/1347
.
Мои оценки верные они берут соледар трупами. Интересно какая мотивация у солдат становится трупами, но кроме otg этой темой никто не владеет
ответ содержится в ваших же цитатах: "Генерал" пишет о потерях не регулярных сил (куда попадают по мобилизации), а конкретно Вагнера - куда набирают под обещание амнистии.
juristkostya
 
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