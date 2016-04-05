Додано: П'ят 13 січ, 2023 03:12

Марина Данилюк-Ярмолаєва журналіст, блогерА де ж наші танки? censor.net/ua/blogs/3392596/a_de_j_nash_tankiДумаю, всі читали недавнє інтерв’ю Залужного у The Economist, де він сказав, що "аби звільнити всі території, які російська армія окупувала після 24 лютого, ЗСУ потрібно хоча би 300 танків, 600-700 бойових машин піхоти і 500 гаубиць".Ось чехи, наші друзі і котики, поремонтувати за гроші урядів США і Нідерландів (спасибі їх платникам податків) 90 танків Т-72. При цьому до кожного танка охайні і дбайливі чехи дають ще і ремонтні машини.То де ж наші танки?Знайшла свої записи зі світу ТСК в Раді за 2018 рік, як дерибанили армію з 2004 по 2017. Це офіційний звіт, можна знайти в неті док в двох частинах. Довгий і нудний текст звіту тут. Частина 1, Частина 2. І бонус.Якщо коротко, то записуйте. Анатолій Гриценко (2005-2007) продав військового майна на 1,31 млрд грн:танки – 200;БМП / БТР – 145;вертольоти – 14;літаки, БПЛ, планери – 8.Юрій Єхануров (2007-2009) продав на 504,3 млн грн:танки – 27;БТР / БМП – 167;вертольоти – 57;літаки, БПЛ, планери – 67.Валерій Іващенко (2009-2010) продав на 253,8 млн грн:танки – 128;БТР / БМП – 72;вертольоти – 16;літаки, БПЛ, планери – 33.Михайло Єжель (2010-2012) продав на 604,7 млн грн:танки – 340;БМП / БТР – 191;вертольоти – 51;літаки, БПЛ, планери – 31.Дмитро Саламатін (2012) продав на 250.95 млн грн:танки – 86;БМП / БТР – 89;вертольоти – 85;літаки, БПЛ, планери – 36.Павло Лебедєв (2012-2014) продав на 217,4 млн. грн:танки – 51;БМП / БТР – 50;вертольоти – 9;літаки, БПЛ, планери – 27.Що було у 2014-2017 рр захищено грифом "секретно", бо уже була війна. Але думаю, колись і це будемо знати.Далі у 2016 був непоганий звіт Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI про об’єми пиляння нашої армії. Його коментував покійний нардеп і військовий Дмитро Тимчук.Українська армія після розвалу Радянського Союзу отримала у спадок величезну армію: 6011 танків, 5791 бойових машин, близько 6500 одиниць артилерії, понад 1000 бойових літаків та 400 вертольотів.Згідно з цими даними, з 1991 по 2005 рік було здійснено величезну кількість продажів зброї з України.Однією з головних рядків експорту стали танки Т-72, за цей період експорту пішло близько 300 машин. Вони дісталися Алжиру, Азербайджану, Сербії, Сьєрра-Леоне, Ємену, М'янмі та іншим країнам. А із справді великих контрактів - лише постачання в 1997-1999 роках Пакистану 320 танків Т-80У на 580-650 млн дол. А також продаж БТР-94, "предка" відомого БТР-3, у кількості 50 штук за 9 млн дол. Все інше йшло на продаж невеликими партіями по кілька десятків машин або взагалі поштучно.З 1991 по 2005 рік було продано 112 вертольотів Мі-24, з яких 44 купив Алжир, 21 винищувач МіГ-29, близько 250 БМП-1 та БМП-2, 88 БТР-80 та інша техніка.За Ющенка "з молотка" пішла 91 гаубиця Д-30, 112 "Гвоздик", 40 "Акацій" та 51 "Град", основними покупцями яких стали Азербайджан, Конго та Судан.Продовжували торгувати і танками Т-72, яких продали під 400 штук, насамперед Судану, Грузії та Конго. Дуже щедрі контракти отримав і Ірак, у якому український контингент із 2003 по 2005 рік виконував миротворчу місію. За цей період вдалося продати і 33 вертольоти Мі-24 та 12 Су-25, які партіями по кілька штук купували такі країни, як Чад, Екваторіальна Гвінея, Нігерія та Конго.З 2010 по 2014 рік, згідно з даними, опублікованими народним депутатом Дмитром Тимчуком, було продано 477 танків, БМП та БТРів - 330 штук, 94 літаки та БПЛА та 145 вертольотів.До Китаю "перелетіли" 3 Іл-78, до Хорватії 5 модифікованих в Україні МіГ-21, а до Естонії 2 навчально-тренувальних L-39. Ще Чад придбав 3 винищувачі МіГ-29, і 4 штурмовики Су-25, а також 2 штурмовики купив Нігер. В Ефіопію продали 265 Т-72 та ще 12 танків цього типу до Нігерії, яка також придбала 6 гаубиць Д-30 та 2 вертольоти Мі-24. Дуже активно купував у України техніку Судан: 46 САУ 2С1 "Гвоздика", 30 "Градів", 50 БМП-1, 5 гаубиць Д-30, 1 БТР-70 та 1 винищувач МіГ-29.Всі інші контракти, які були укладені за Януковича, стосувалися нової техніки. Так, Казахстан замовив 100 нових БТР-4, Таїланд - 121 БТР-3 та 49 "Оплотів", ще 4 БТР-3 та 10 БТР-4 замовила Нігерія. При цьому українська армія з цієї техніки отримала лише поодинокі зразки, які зрідка показували на парадах.Російську агресію Україна зустріла у 2014 році з 700 танками в строю та 1445 на складах, 2189 бойовими машинами, 1421 артилерійською системою, 206 вертольотами та 326 літаками.Моралі не буде. Але реально зараз дуже чітко видно, як тяжко просити і отримувати ті танки і інші ніштяки. Якщо своє продав — особливо тим, кому начхати здохнемо ми чи ні. Танки і нові артилерійські системи нам таки врешті дадуть, але дуже дорогою ціною життів наших військових.Ось цікаві цифри з іншого звіту про те, як з 2014 року Україна приторговувала зброєю з РФ. Ось приклад дуже мутної водиці.А ось дослідження Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI про те, як РФ за три роки до великої війни озброювалась за гроші від нафти і газуarmyinform.com.ua/.../pered-vtorgnennyam-rosiya.../