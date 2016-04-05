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Додано: Чет 12 січ, 2023 23:22
Мизантрóп тут тоже весело
Додано: П'ят 13 січ, 2023 03:12
Марина Данилюк-Ярмолаєва журналіст, блогер
А де ж наші танки? censor.net/ua/blogs/3392596/a_de_j_nash_tanki
Думаю, всі читали недавнє інтерв’ю Залужного у The Economist, де він сказав, що "аби звільнити всі території, які російська армія окупувала після 24 лютого, ЗСУ потрібно хоча би 300 танків, 600-700 бойових машин піхоти і 500 гаубиць".
Ось чехи, наші друзі і котики, поремонтувати за гроші урядів США і Нідерландів (спасибі їх платникам податків) 90 танків Т-72. При цьому до кожного танка охайні і дбайливі чехи дають ще і ремонтні машини.
То де ж наші танки?
Знайшла свої записи зі світу ТСК в Раді за 2018 рік, як дерибанили армію з 2004 по 2017. Це офіційний звіт, можна знайти в неті док в двох частинах. Довгий і нудний текст звіту тут. Частина 1, Частина 2. І бонус.
Якщо коротко, то записуйте. Анатолій Гриценко (2005-2007) продав військового майна на 1,31 млрд грн:
танки – 200;
БМП / БТР – 145;
вертольоти – 14;
літаки, БПЛ, планери – 8.
Юрій Єхануров (2007-2009) продав на 504,3 млн грн:
танки – 27;
БТР / БМП – 167;
вертольоти – 57;
літаки, БПЛ, планери – 67.
Валерій Іващенко (2009-2010) продав на 253,8 млн грн:
танки – 128;
БТР / БМП – 72;
вертольоти – 16;
літаки, БПЛ, планери – 33.
Михайло Єжель (2010-2012) продав на 604,7 млн грн:
танки – 340;
БМП / БТР – 191;
вертольоти – 51;
літаки, БПЛ, планери – 31.
Дмитро Саламатін (2012) продав на 250.95 млн грн:
танки – 86;
БМП / БТР – 89;
вертольоти – 85;
літаки, БПЛ, планери – 36.
Павло Лебедєв (2012-2014) продав на 217,4 млн. грн:
танки – 51;
БМП / БТР – 50;
вертольоти – 9;
літаки, БПЛ, планери – 27.
Що було у 2014-2017 рр захищено грифом "секретно", бо уже була війна. Але думаю, колись і це будемо знати.
Далі у 2016 був непоганий звіт Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI про об’єми пиляння нашої армії. Його коментував покійний нардеп і військовий Дмитро Тимчук.
Українська армія після розвалу Радянського Союзу отримала у спадок величезну армію: 6011 танків, 5791 бойових машин, близько 6500 одиниць артилерії, понад 1000 бойових літаків та 400 вертольотів.
Згідно з цими даними, з 1991 по 2005 рік було здійснено величезну кількість продажів зброї з України.
Однією з головних рядків експорту стали танки Т-72, за цей період експорту пішло близько 300 машин. Вони дісталися Алжиру, Азербайджану, Сербії, Сьєрра-Леоне, Ємену, М'янмі та іншим країнам. А із справді великих контрактів - лише постачання в 1997-1999 роках Пакистану 320 танків Т-80У на 580-650 млн дол. А також продаж БТР-94, "предка" відомого БТР-3, у кількості 50 штук за 9 млн дол. Все інше йшло на продаж невеликими партіями по кілька десятків машин або взагалі поштучно.
З 1991 по 2005 рік було продано 112 вертольотів Мі-24, з яких 44 купив Алжир, 21 винищувач МіГ-29, близько 250 БМП-1 та БМП-2, 88 БТР-80 та інша техніка.
За Ющенка "з молотка" пішла 91 гаубиця Д-30, 112 "Гвоздик", 40 "Акацій" та 51 "Град", основними покупцями яких стали Азербайджан, Конго та Судан.
Продовжували торгувати і танками Т-72, яких продали під 400 штук, насамперед Судану, Грузії та Конго. Дуже щедрі контракти отримав і Ірак, у якому український контингент із 2003 по 2005 рік виконував миротворчу місію. За цей період вдалося продати і 33 вертольоти Мі-24 та 12 Су-25, які партіями по кілька штук купували такі країни, як Чад, Екваторіальна Гвінея, Нігерія та Конго.
З 2010 по 2014 рік, згідно з даними, опублікованими народним депутатом Дмитром Тимчуком, було продано 477 танків, БМП та БТРів - 330 штук, 94 літаки та БПЛА та 145 вертольотів.
До Китаю "перелетіли" 3 Іл-78, до Хорватії 5 модифікованих в Україні МіГ-21, а до Естонії 2 навчально-тренувальних L-39. Ще Чад придбав 3 винищувачі МіГ-29, і 4 штурмовики Су-25, а також 2 штурмовики купив Нігер. В Ефіопію продали 265 Т-72 та ще 12 танків цього типу до Нігерії, яка також придбала 6 гаубиць Д-30 та 2 вертольоти Мі-24. Дуже активно купував у України техніку Судан: 46 САУ 2С1 "Гвоздика", 30 "Градів", 50 БМП-1, 5 гаубиць Д-30, 1 БТР-70 та 1 винищувач МіГ-29.
Всі інші контракти, які були укладені за Януковича, стосувалися нової техніки. Так, Казахстан замовив 100 нових БТР-4, Таїланд - 121 БТР-3 та 49 "Оплотів", ще 4 БТР-3 та 10 БТР-4 замовила Нігерія. При цьому українська армія з цієї техніки отримала лише поодинокі зразки, які зрідка показували на парадах.
Російську агресію Україна зустріла у 2014 році з 700 танками в строю та 1445 на складах, 2189 бойовими машинами, 1421 артилерійською системою, 206 вертольотами та 326 літаками.
Моралі не буде. Але реально зараз дуже чітко видно, як тяжко просити і отримувати ті танки і інші ніштяки. Якщо своє продав — особливо тим, кому начхати здохнемо ми чи ні. Танки і нові артилерійські системи нам таки врешті дадуть, але дуже дорогою ціною життів наших військових.
Ось цікаві цифри з іншого звіту про те, як з 2014 року Україна приторговувала зброєю з РФ. Ось приклад дуже мутної водиці.
А ось дослідження Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI про те, як РФ за три роки до великої війни озброювалась за гроші від нафти і газу
armyinform.com.ua/.../pered-vtorgnennyam-rosiya.../
Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:10
Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:12
Ложь во всём
Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:23
Вчера я написал такое
сегодня вышел пост у генерала свр
Мои оценки верные они берут Соледар трупами. Интересно, какая мотивация у солдат становиттся трупами, но кроме otg этой темой никто не владеет.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:31
ответ содержится в ваших же цитатах: "Генерал" пишет о потерях не регулярных сил (куда попадают по мобилизации), а конкретно Вагнера - куда набирают под обещание амнистии.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:31
. На войне контролируемая ситуация это успешные боевые действия (освобождение или захват новых территорий). То что происходит в Соледаре это перманентная смена инициативы, что контролем нельзя назвать даже условно. Так шо да дело дрянь)
Но когда он говорил, что люто боимся их мобилизации значит вывод обратный, всё ок мы готовы.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 січ, 2023 08:43, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:35
⚡️У Брянській області безпілотники знищили 6 установок та командний пункт ЗРК С-300, призначених для захисту Москви
▫️29 грудня в результаті атаки дронів було виведено з ладу 6 пускових установок та командний пункт ЗРК С-300 в Унецькому районі Брянської області. Раніше факт атаки підтвердив російський Telegram-канал ASTRA із посиланням на свої джерела.
▫️Повідомляється, що ліквідовані об'єкти належать до «елітного» 614-го зенітно-ракетного полку особливого призначення в населеному пункті Рюхово-Волкутичі. Саме цей полк відповідає за прикриття повітряних трас на шляху до Москви. На супутникових знімках Maxar від 30 грудня відмічено зникнення 10 об'єктів дивізіону С-300 в районі атаки.
🔥 Чергове фіаско рашистських пвошників. Поки росіян намагаються відвернути інформаційними вкиданнями пригожина, невідомі безпілотники бомбардують стратегічно важливі об'єкти в самій росії, відкриваючи шлях до Москви.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:42
Додано: П'ят 13 січ, 2023 08:45
смысл - понятие индивидуальное. Чужие смыслы на вас так просто не переносятся. Что известно нормотипичному подростку (без когнитивных нарушений) примерно лет с 14. Но вы только что открыли Америку. Мои поздравления. Делайте больше таких открытий.
это не шутка
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