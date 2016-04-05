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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:08
Массовые обстрелы критической инфраструктуры начались сразу после назначения суровикина. Его сейчас засунули в анус. Обстрелы все?
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Investor_K
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:12
vitaliian написав:
смысл - понятие индивидуальное. Чужие смыслы на вас так просто не переносятся.
Хм ... Если так подходить, любой обмен мнениями/оценками невозможен.
Что, мягко говоря, не всегда подтверждается практикой.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:13
Investor_K написав:
Массовые обстрелы критической инфраструктуры начались сразу после назначения суровикина. Его сейчас засунули в анус. Обстрелы все?
"после" не равно "вследствие"
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:32
Investor_K написав:
Массовые обстрелы критической инфраструктуры начались сразу после назначения суровикина. Его сейчас засунули в анус. Обстрелы все?
Многие задают себе этот вопрос, ответ знают только в маскве
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Камикадзе
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:38
vitaliian написав:
что происходит в Соледаре
А ситуації таки трохи дивна...
І, навіть, "нє всьо так однозначно"© як співає Сліпаков))
Бо просочується і інші "правдиві інформації"))
Тож, мені справді цікаво, що буде через декілька днів, так як нам всім демонстративно показали КАЗОЧКУ
ще вчора зранку мапу на планшеті, де чітко видно, куди проходить лінія фронту/розмежування... і скільки місць невеличких груп солдат ворога, чи якоїсь його техніки розкидано за тією лінією...
Тож, чекаємо продовження КАЗОЧКИ!
п.с.
Одним словом - десь найопують, але ще не знати де?©
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 13 січ, 2023 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:38
Камикадзе написав:
Многие задают себе этот вопрос, ответ знают только в маскве
черговий "мертверчук" телеграфував про настрої і стан перед опалювальним сезоном.
вирішили "підморозити".
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:41
Мушу писати КАЗОЧКУ, розказувати БАЙОЧКИ, бо коршуни клюють, що я щось забагато розказую...
Тому, як у фільмах пишуть - ВСЕ ВИГАДАНО, А БУДЬ ЯКЕ СПІВПАДІННЯ - ЦЕ ПРОСТО СПІВПАДІННЯ!)))))
п.с.
Бо було б тупо - захищаючи свою країну, ризикуючи життям.... - а потім сісти на пару років за писанину "дурниць" на форумі))))
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:47
edvardd написав:
⚡️У Брянській області безпілотники знищили 6 установок та командний пункт ЗРК С-300, призначених для захисту Москви
▫️29 грудня в результаті атаки дронів було виведено з ладу 6 пускових установок та командний пункт ЗРК С-300 в Унецькому районі Брянської області. Раніше факт атаки підтвердив російський Telegram-канал ASTRA із посиланням на свої джерела.
▫️Повідомляється, що ліквідовані об'єкти належать до «елітного» 614-го зенітно-ракетного полку особливого призначення в населеному пункті Рюхово-Волкутичі. Саме цей полк відповідає за прикриття повітряних трас на шляху до Москви. На супутникових знімках Maxar від 30 грудня відмічено зникнення 10 об'єктів дивізіону С-300 в районі атаки.
🔥 Чергове фіаско рашистських пвошників. Поки росіян намагаються відвернути інформаційними вкиданнями пригожина, невідомі безпілотники бомбардують стратегічно важливі об'єкти в самій росії, відкриваючи шлях до Москви
.
Что быстрее у них закончаться: установки или ракеты?
Немало установок было выбито в Украине и похоже они уже в дефиците. ПВО входит в состав ВКС - главком Суровикин все развалил
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:59
Успіх написав:
Тож, чекаємо продовження КАЗОЧКИ!
ця казочка з хорошим кінцем чи?
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:01
Вже deep state показує, що Соледар втрачено, і кілька сіл в Запорізькій області.
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