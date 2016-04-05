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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3266326732683269>
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Массовые обстрелы критической инфраструктуры начались сразу после назначения суровикина. Его сейчас засунули в анус. Обстрелы все?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:12

  vitaliian написав:смысл - понятие индивидуальное. Чужие смыслы на вас так просто не переносятся.

Хм ... Если так подходить, любой обмен мнениями/оценками невозможен.
Что, мягко говоря, не всегда подтверждается практикой.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:13

  Investor_K написав:Массовые обстрелы критической инфраструктуры начались сразу после назначения суровикина. Его сейчас засунули в анус. Обстрелы все?
"после" не равно "вследствие"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:32

  Investor_K написав:Массовые обстрелы критической инфраструктуры начались сразу после назначения суровикина. Его сейчас засунули в анус. Обстрелы все?

Многие задают себе этот вопрос, ответ знают только в маскве
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:38

Зрозуміти б незрозуміле!©

  vitaliian написав:что происходит в Соледаре

А ситуації таки трохи дивна...
І, навіть, "нє всьо так однозначно"© як співає Сліпаков))
Бо просочується і інші "правдиві інформації"))

Тож, мені справді цікаво, що буде через декілька днів, так як нам всім демонстративно показали КАЗОЧКУ ;) ще вчора зранку мапу на планшеті, де чітко видно, куди проходить лінія фронту/розмежування... і скільки місць невеличких груп солдат ворога, чи якоїсь його техніки розкидано за тією лінією...

Тож, чекаємо продовження КАЗОЧКИ! ;)

п.с.
Одним словом - десь найопують, але ще не знати де?© :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 13 січ, 2023 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Камикадзе написав:Многие задают себе этот вопрос, ответ знают только в маскве

черговий "мертверчук" телеграфував про настрої і стан перед опалювальним сезоном.
вирішили "підморозити".
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:41

Всі персонажі вигадані! НЕ побудовано на реальних подіях)))

Мушу писати КАЗОЧКУ, розказувати БАЙОЧКИ, бо коршуни клюють, що я щось забагато розказую...

Тому, як у фільмах пишуть - ВСЕ ВИГАДАНО, А БУДЬ ЯКЕ СПІВПАДІННЯ - ЦЕ ПРОСТО СПІВПАДІННЯ!)))))


п.с.
Бо було б тупо - захищаючи свою країну, ризикуючи життям.... - а потім сісти на пару років за писанину "дурниць" на форумі)))) :D
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:47

  edvardd написав:⚡️У Брянській області безпілотники знищили 6 установок та командний пункт ЗРК С-300, призначених для захисту Москви

▫️29 грудня в результаті атаки дронів було виведено з ладу 6 пускових установок та командний пункт ЗРК С-300 в Унецькому районі Брянської області. Раніше факт атаки підтвердив російський Telegram-канал ASTRA із посиланням на свої джерела.

▫️Повідомляється, що ліквідовані об'єкти належать до «елітного» 614-го зенітно-ракетного полку особливого призначення в населеному пункті Рюхово-Волкутичі. Саме цей полк відповідає за прикриття повітряних трас на шляху до Москви. На супутникових знімках Maxar від 30 грудня відмічено зникнення 10 об'єктів дивізіону С-300 в районі атаки.

🔥 Чергове фіаско рашистських пвошників. Поки росіян намагаються відвернути інформаційними вкиданнями пригожина, невідомі безпілотники бомбардують стратегічно важливі об'єкти в самій росії, відкриваючи шлях до Москви.


Что быстрее у них закончаться: установки или ракеты?
Немало установок было выбито в Украине и похоже они уже в дефиците. ПВО входит в состав ВКС - главком Суровикин все развалил
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тож, чекаємо продовження КАЗОЧКИ!


ця казочка з хорошим кінцем чи?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вже deep state показує, що Соледар втрачено, і кілька сіл в Запорізькій області.
Дюрі-бачі
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