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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:05
Letusrock написав: Успіх написав:
Тож, чекаємо продовження КАЗОЧКИ!
ця казочка з хорошим кінцем чи?
Загалом, то казочка буде ОБОВ'ЯЗКОВО з добрим завершенням!
А от саме ця серія, то..
То он вище вже написали...
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:08
Дюрі-бачі написав:
Вже deep state показує, що Соледар втрачено, і кілька сіл в Запорізькій області.
А отут з 1,55хв кажуть інше
І це вийшло 2год. тому
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:09
juristkostya написав: vitaliian написав:
смысл - понятие индивидуальное. Чужие смыслы на вас так просто не переносятся.
Хм ... Если так подходить, любой обмен мнениями/оценками невозможен.
Что, мягко говоря, не всегда подтверждается практикой.
Подмена понятий. Обмен мнения возможен, обмен смыслами - нет. То что имеет смысл для меня, может оказаться ничтожным для вас. Вы можете любить рыбалку и тратить на нее большие деньги, я буду считать эти траты бессмысленными. Но обменяться мнениями на счёт рыбалки это нам не мешает. А вы говорите обмен мнениями невозможен.
В этой ситуациях нет противоречий или конфликта, пока один из нас не начнет навязывать свое мнение другому.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 13 січ, 2023 10:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:13
Успіх написав:
А отут з 1,55хв кажуть інше
І це вийшло 2год. тому
Знач варто відписатися від того каналу і не витрачати на нього час.
Найбільш обєктивна карта в вільному доступі - це deep state.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:14
Investor_K написав:
Массовые обстрелы критической инфраструктуры начались сразу после назначения суровикина. Его сейчас засунули в анус. Обстрелы все?
Кацапи всрали купу ракет, а військовий результат нульовий, навіть від'ємний, бо саме ці обстріли цивільної інфраструктури спонукали "Захід" надати більше ПВО і навіть "Петріот".
Без гадалки зрозуміло, обстріли не "все", але з трансформаторів імовірно переключаться на щось інше.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:16
Дюрі-бачі написав:
Вже deep state показує, що Соледар втрачено, і кілька сіл в Запорізькій області.
по информации вражеских источников на Соледар они положили 10 тыс трупов. Если они собираются воевать такой ценой то где то под Полтавой у них закончится армия, а под Киевом - остальное население. Пуйлу скучно умирать одному, поэтому такой безумный сценарий к сожалению тоже вероятный
Общее количество погибших с российской стороны при взятии Соледара, по оценке министерства обороны РФ, более десяти тысяч человек, а со времени начала наступления на участке Соледар-Бахмут более двадцати тысяч человек.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 13 січ, 2023 10:21, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:18
Schmit написав:
військовий результат нульовий
Зате для деяких галузей економіки, зокрема хлібопекарства, шкода значно більша ніж від початку війни.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:21
vitaliian написав:
по информации вражеских источников на Соледар они положили 10 тыс трупов.
це за пів року, для них це цілком прийнятні втрати. Якщо б такі втрати були за тиждень штурму то це була б зовсім інша розмова.
І не слід забувати, що ми також там втратили кілька тисяч...
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:22
Дюрі-бачі написав: vitaliian написав:
по информации вражеских источников на Соледар они положили 10 тыс трупов.
це за пів року, для них це цілком прийнятні втрати. Якщо б такі втрати були за тиждень штурму то це була б зовсім інша розмова.
І не слід забувати, що ми також там втратили кілька тисяч...
за пару месяцев. А про наши потери писать нельзя. Не вы один такой умный, все знают что они есть.
Вы не верите в цифры нашего Генштаба или просто не в курсе их потерь за полгода?
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:25
sashaqbl написав: Успіх написав:
А отут з 1,55хв кажуть інше
І це вийшло 2год. тому
Знач варто відписатися від того каналу і не витрачати на нього час.Найбільш обєктивна карта в вільному доступі
- це deep state.
Можливо... але і вона на 2дні запізнилась
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