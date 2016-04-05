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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3267326832693270>
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:05

  Letusrock написав:
  Успіх написав:Тож, чекаємо продовження КАЗОЧКИ!


ця казочка з хорошим кінцем чи?

Загалом, то казочка буде ОБОВ'ЯЗКОВО з добрим завершенням!

А от саме ця серія, то..
То он вище вже написали...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:08

  Дюрі-бачі написав:Вже deep state показує, що Соледар втрачено, і кілька сіл в Запорізькій області.

А отут з 1,55хв кажуть інше ;)
І це вийшло 2год. тому ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:09

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:смысл - понятие индивидуальное. Чужие смыслы на вас так просто не переносятся.

Хм ... Если так подходить, любой обмен мнениями/оценками невозможен.
Что, мягко говоря, не всегда подтверждается практикой.

Подмена понятий. Обмен мнения возможен, обмен смыслами - нет. То что имеет смысл для меня, может оказаться ничтожным для вас. Вы можете любить рыбалку и тратить на нее большие деньги, я буду считать эти траты бессмысленными. Но обменяться мнениями на счёт рыбалки это нам не мешает. А вы говорите обмен мнениями невозможен.

В этой ситуациях нет противоречий или конфликта, пока один из нас не начнет навязывать свое мнение другому.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 січ, 2023 10:14, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А отут з 1,55хв кажуть інше
І це вийшло 2год. тому

Знач варто відписатися від того каналу і не витрачати на нього час.
Найбільш обєктивна карта в вільному доступі - це deep state.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:14

  Investor_K написав:Массовые обстрелы критической инфраструктуры начались сразу после назначения суровикина. Его сейчас засунули в анус. Обстрелы все?

Кацапи всрали купу ракет, а військовий результат нульовий, навіть від'ємний, бо саме ці обстріли цивільної інфраструктури спонукали "Захід" надати більше ПВО і навіть "Петріот".
Без гадалки зрозуміло, обстріли не "все", але з трансформаторів імовірно переключаться на щось інше.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:16

  Дюрі-бачі написав:Вже deep state показує, що Соледар втрачено, і кілька сіл в Запорізькій області.

по информации вражеских источников на Соледар они положили 10 тыс трупов. Если они собираются воевать такой ценой то где то под Полтавой у них закончится армия, а под Киевом - остальное население. Пуйлу скучно умирать одному, поэтому такой безумный сценарий к сожалению тоже вероятный

Общее количество погибших с российской стороны при взятии Соледара, по оценке министерства обороны РФ, более десяти тысяч человек,  а со времени начала наступления на участке Соледар-Бахмут более двадцати тысяч человек.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 січ, 2023 10:21, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:військовий результат нульовий
Зате для деяких галузей економіки, зокрема хлібопекарства, шкода значно більша ніж від початку війни.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:по информации вражеских источников на Соледар они положили 10 тыс трупов.
це за пів року, для них це цілком прийнятні втрати. Якщо б такі втрати були за тиждень штурму то це була б зовсім інша розмова.
І не слід забувати, що ми також там втратили кілька тисяч...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:22

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:по информации вражеских источников на Соледар они положили 10 тыс трупов.
це за пів року, для них це цілком прийнятні втрати. Якщо б такі втрати були за тиждень штурму то це була б зовсім інша розмова.
І не слід забувати, що ми також там втратили кілька тисяч...
за пару месяцев. А про наши потери писать нельзя. Не вы один такой умный, все знают что они есть.

Вы не верите в цифры нашего Генштаба или просто не в курсе их потерь за полгода?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:25

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:А отут з 1,55хв кажуть інше
І це вийшло 2год. тому

Знач варто відписатися від того каналу і не витрачати на нього час.
Найбільш обєктивна карта в вільному доступі - це deep state.

Можливо... але і вона на 2дні запізнилась ;)
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