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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3267326832693270
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Вы не верите в цифры нашего Генштаба или просто не в курсе их потерь за полгода?

Офіційні 113 тис. втрат з боку москалів, як на мене, трохи занижено (скоріш за все не враховано наших сепарів), але як я вже писав: щоб перемогти військовим методом потрібно нищити більше 50 тис. / міс., а ми дуже далекі до цих показників.
Ну і наші втрати навіть в оптимістичному випадку 1 до 5 а реалистично десь 1 до 3-2,5.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Офіційні 113 тис. втрат з боку москалів, як на мене, трохи занижено (скоріш за все не враховано наших сепарів), але як я вже писав: щоб перемогти військовим методом потрібно нищити більше 50 тис. / міс., а ми дуже далекі до цих показників.


так для ерефії 113тис за майже рік це ніщо, у них від п"янки більше дохне
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:34

Найбільш обєктивна карта в вільному доступі - це deep state.

  Успіх написав:Можливо... але і вона на 2дні запізнилась ;)


Успіх, війна на нашій території. Тому звісно ми швидше дізнаємось "шо там і як". Навіщо інформувати ворога в режимі реального часу? Нехай дізнаЄться через 2 дні, а ще краще - через поштових голубів. Тримайся і бережи себе.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:38

  Дюрі-бачі написав:Офіційні 113 тис. втрат з боку москалів, як на мене, трохи занижено (скоріш за все не враховано наших сепарів), але як я вже писав: щоб перемогти військовим методом потрібно нищити більше 50 тис. / міс., а ми дуже далекі до цих показників
здесь есть форумчанин, который считает военный путь самым оптимальным. Мое мнение, что экономические санкции их удавят быстрее. Но конечно не завтра. Год два они ещё протрепыхаются.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:41

  Успіх написав:Одним словом - десь найопують
возможно так надо, военная хитрость, сделать вид что сдаёмся и напасть с флангов.
рф пытается создать двухмиллионную армию, — ГУР.

Военная разведка Украины не исключает, что руководство рф в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В вс рф попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы.

По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.
а потом будут кричать геноцид, Украина уничтожила 2млн русских.

Если серьезно, достаточного количества комплектов зимней одежды у них нет, а если и закажут, то получат их к лету, поэтому все что и будет (не знаю что) начнется только с весны. В Соледаре проходит другая спецоперация - обнуление ЧВК. Давний конфликт повара и Герасимова закончился убедительной победой последнего. Количеству трупов пуйло аплодировал стоя.
Путин прямым текстом сказал, что ему плевать сколько «уголовников и ублюдков сдохнет» во время боевых действий и сколько останется калеками, главное достижение результата. Кого президент имел ввиду называя «уголовниками и ублюдками» он не уточнил, но сказано было в контексте обсуждения потерь российских ЧВК и армии.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Можливо... але і вона на 2дні запізнилась
Я вже пояснював, чому вона запізнюється...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:05

Генштаб росії відмінив рішення про відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. По ходу, мяса таки бракує.
sashaqbl
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