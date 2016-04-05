возможно так надо, военная хитрость, сделать вид что сдаёмся и напасть с флангов.
рф пытается создать двухмиллионную армию, — ГУР.
Военная разведка Украины не исключает, что руководство рф в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В вс рф попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы.
По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.
а потом будут кричать геноцид, Украина уничтожила 2млн русских.
Если серьезно, достаточного количества комплектов зимней одежды у них нет, а если и закажут, то получат их к лету, поэтому все что и будет (не знаю что) начнется только с весны. В Соледаре проходит другая спецоперация - обнуление ЧВК. Давний конфликт повара и Герасимова закончился убедительной победой последнего. Количеству трупов пуйло аплодировал стоя.
Путин прямым текстом сказал, что ему плевать сколько «уголовников и ублюдков сдохнет» во время боевых действий и сколько останется калеками, главное достижение результата. Кого президент имел ввиду называя «уголовниками и ублюдками» он не уточнил, но сказано было в контексте обсуждения потерь российских ЧВК и армии.
Таджикский ученик в средней школе Торгашино отжимает ништяки у старшеклассников, торгует жевательными наркотиками. А когда его же вещества вызвали у него аллергический отёк, таджик и его мать обвинили в торговле этими наркотиками тех самых русских старшеклассников, у которых таджикский отморозок отжимал ништяки.
Под этим снюсом (аналог насвая) таджикский зверёк бросился с отвёрткой на русского ученика и нанёс ему раны, после которых школьный медик долго не мог остановить русскому кровь. После случая с отвёрткой не вызвали полицию, ничего. Учителя собираются бежать из школы, увольняться.
Больше меня поражает куколдизм советских или россиянских родителей, да и людей в целом, выраженный во фразах вроде «его мамаша мер никаких не принимала, чтобы воспитать своего сынка».
Кавказцы и среднеазиаты в семьях именно так воспитывают детей, чтобы они унижали, избивали, насиловали, резали русских. Там нет ничего человеческого в семьях. Их отцы это ваххабиты, которые живут по экстремистской литературе и учениям, предписывающих убивать русских, это борцы ММА, это члены этнических банд, бандиты и просто отбитые мрази, они так же ещё в школах хватались за нож и издевались над русскими. Их матери это либо побиваемые отцами несчастные, либо истеричные провокаторши, которые воруют, качают права, отмазывают своих зверьков, натравливают своих отцов, братьев и мужей на русских, которые посмели поднять голову.
Ожидание «воспитания» от кавказцев и среднеазиатов, и вообще бытовые фразы «ты как себя ведёшь», «я полицию вызову», «успокойся», «не кипятись» — это вообще самое поразительное, что я видел. Людей убить или на крайняк унизить хотят, люди буквально перед своими палачами стоят, и пытаются вести какой-то светский разговор. Блин, ещё «следите за вашими манерами» и «каков тон» скажите.
Когда вы стоите лицом к лицу с чеченцем, дагом, татарином, таджиком, армянином, азербайджанцем, тувинцем или бурятом — это буквально вопрос выживания, кто кого. Да, я смотрю в будущее и поэтому может казаться, что преувеличиваю, но скоро начнётся такое, что именно антирусские националисты, бандиты и отморозки будут задавать погоду среди кавказцев и среднеазиатов. А умеренные будут цокать и качать головой, пока их радикальные братья будут вас резать.
Я это вижу как то, что малые народности уже начинают движение к сепаратизму от " старшего брата". Их унижали много лет, какой то бурят жаловался, что с восточной внешностью невозможно куда либо пробиться, получить повышение, статус, признание. Государство ослабло в коррупции и войне, скоро начнется унижение русских. Маятник качнулся в другую сторону.
Віталліан На мій погляд, все ж таки одна констатація факту (фактів) отакого явища недостатня для таких глибоких далеких висновків.
Для порівняння: в тих же Штатах чого тільки не відбувається зі зброєю, з латіносами та ін., поліція цілі квартали не контролює, події нещодавні і??? Нічого, як би рашоканали не голосили про капець Америці... Що навіть одного ЛГБТ достатньо для занепаду західної цивілізації))
Тобто треба визначати величину явища, вплив явища, здатність компенсаційних механізмів втримувати ситуацію.
Я більше бачу, що може оті випадки-процеси чимось вигідні фсб-кам, ментам...? Для впливу на рашкованів.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 січ, 2023 12:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:а потом будут кричать геноцид, Украина уничтожила 2млн русских.
Если серьезно, достаточного количества комплектов зимней одежды у них нет, а если и закажут, то получат их к лету, поэтому все что и будет (не знаю что) начнется только с весны.
відстрочка 2-3 місяці мало що дає нам... Сумно те що нема з їх сторони жодних ознак бажання закінчити війну хоч коли небуть.. Складається враження що в кінці березня (обламавшись з бліц-кригом) вони були більш готові ніж зараз
vitaliian написав:здесь есть форумчанин, который считает военный путь самым оптимальным. Мое мнение, что экономические санкции их удавят быстрее. Но конечно не завтра. Год два они ещё протрепыхаются.
Війна це така штука, що має працювати комплекс заходів. І втрати техніки, і людські втрати, і крах економіки та промислові санкції, і можливі удари по підприємствам ВПК та по енергетичним експортним потужностям, і еміграція орієнтованого на західні цінності економічно-активного населення, і посилення 5-ої колони та національно-релігійних рухів.
vitaliian написав:Арестович ипсошник работающий на русскую аудиторию. Если он делает вид что мы испугались, значит все норм, бояться не нужно. А когда говорит что мы вот вот всех перебьем одной левой, тогда надо насторожиться.
Він нікчемний балабол і не більше, вишукувати в тому якусь Єстратегію" - просто страждати дурнею
vitaliian написав:Арестович ипсошник работающий на русскую аудиторию. Если он делает вид что мы испугались, значит все норм, бояться не нужно. А когда говорит что мы вот вот всех перебьем одной левой, тогда надо насторожиться.
Він нікчемний балабол і не більше, вишукувати в тому якусь Єстратегію" - просто страждати дурнею
Ему верят, видели сколько просмотров? а это можно монетизировать. В век цифровой эры неважно балабол не балабол. Лайки, просмотры - ценности 21века.
Letusrock написав:Сумно те що нема з їх сторони жодних ознак бажання закінчити війну хоч коли небуть.
полно таких желаний. Но на их условиях. война вошла в такую фазу когда так просто ее закончить не выйдет. Хвост уже виляет собакой. Одна из сторон должна разрушиться.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 січ, 2023 12:47, всього редагувалось 2 разів.