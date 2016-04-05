

Таджикский ученик в средней школе Торгашино отжимает ништяки у старшеклассников, торгует жевательными наркотиками. А когда его же вещества вызвали у него аллергический отёк, таджик и его мать обвинили в торговле этими наркотиками тех самых русских старшеклассников, у которых таджикский отморозок отжимал ништяки.



Под этим снюсом (аналог насвая) таджикский зверёк бросился с отвёрткой на русского ученика и нанёс ему раны, после которых школьный медик долго не мог остановить русскому кровь. После случая с отвёрткой не вызвали полицию, ничего. Учителя собираются бежать из школы, увольняться.



Больше меня поражает куколдизм советских или россиянских родителей, да и людей в целом, выраженный во фразах вроде «его мамаша мер никаких не принимала, чтобы воспитать своего сынка».



Кавказцы и среднеазиаты в семьях именно так воспитывают детей, чтобы они унижали, избивали, насиловали, резали русских. Там нет ничего человеческого в семьях. Их отцы это ваххабиты, которые живут по экстремистской литературе и учениям, предписывающих убивать русских, это борцы ММА, это члены этнических банд, бандиты и просто отбитые мрази, они так же ещё в школах хватались за нож и издевались над русскими. Их матери это либо побиваемые отцами несчастные, либо истеричные провокаторши, которые воруют, качают права, отмазывают своих зверьков, натравливают своих отцов, братьев и мужей на русских, которые посмели поднять голову.



Ожидание «воспитания» от кавказцев и среднеазиатов, и вообще бытовые фразы «ты как себя ведёшь», «я полицию вызову», «успокойся», «не кипятись» — это вообще самое поразительное, что я видел. Людей убить или на крайняк унизить хотят, люди буквально перед своими палачами стоят, и пытаются вести какой-то светский разговор. Блин, ещё «следите за вашими манерами» и «каков тон» скажите.



Когда вы стоите лицом к лицу с чеченцем, дагом, татарином, таджиком, армянином, азербайджанцем, тувинцем или бурятом — это буквально вопрос выживания, кто кого. Да, я смотрю в будущее и поэтому может казаться, что преувеличиваю, но скоро начнётся такое, что именно антирусские националисты, бандиты и отморозки будут задавать погоду среди кавказцев и среднеазиатов. А умеренные будут цокать и качать головой, пока их радикальные братья будут вас резать.