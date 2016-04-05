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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3269327032713272>
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:відстрочка 2-3 місяці мало що дає нам... Сумно те що нема з їх сторони жодних ознак бажання закінчити війну хоч коли небуть.. Складається враження що в кінці березня (обламавшись з бліц-кригом) вони були більш готові ніж зараз

Насправді все щось дає.
Кожен день - це втрати людей і техніки. Одна справа - поповнити боєздатні підрозділи на 10-20% і зовсім інша - повне переформування якогось батальйону, з якого мало що лишилося.
+ поставки західної техніки - є шанси до літа отримати як мінімум обіцяну сотню БМП і пару десятків танків, можливо ще щось...
Російська техніка не тільки втрачаєтсья в боях. Це й знос стволів і механізмів, який вони не встигають міняти, що різко знижує ефективність застосування техніки в боях.
Можливо до літа американці дозріють до ATACMS.
Крім того, кожен день відстрочки - це нові похоронки, які "посилюють" бажання чмобілізуватися серед росіян.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:46

  vitaliian написав:
  Faceless написав:
  vitaliian написав:Арестович ипсошник работающий на русскую аудиторию. Если он делает вид что мы испугались, значит все норм, бояться не нужно. А когда говорит что мы вот вот всех перебьем одной левой, тогда надо насторожиться.

Він нікчемний балабол і не більше, вишукувати в тому якусь Єстратегію" - просто страждати дурнею

Ему верят, видели сколько просмотров? а это можно монетизировать. В век цифровой эры неважно балабол не балабол. Лайки, просмотры - ценности 21века.

Це дійсно біда нашого століття.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:48

  Faceless написав:Це дійсно біда нашого століття
как туземцы меняли золото на зеркала, так теперь всё разумное меняется на просмотры.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Не можна нам погоджуватись на їх умови. 2014 рік показав, що погодившись весною на мир, скажім за здачу 4 областей, через кілька років москалі б повернулись за Одесою, Харковом і так далі і далі.


є й друга сторона медалі: через кілька років у нас би могли бути ракети 1000км+, тисячі дронів і т.д., можливо вступ в НАТО (?!)
Зараз якщо вони дійсно зможуть набрати ще мільйон-два людей (чи зомбі чи рабів або як їх там) то кінець війни на нашу користь застануть хіба що наші діти
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:53

  Letusrock написав:
  Дюрі-бачі написав:Офіційні 113 тис. втрат з боку москалів, як на мене, трохи занижено (скоріш за все не враховано наших сепарів), але як я вже писав: щоб перемогти військовим методом потрібно нищити більше 50 тис. / міс., а ми дуже далекі до цих показників.


так для ерефії 113тис за майже рік це ніщо, у них від п"янки більше дохне

Тут важно качество. В первые волны шли воевать самые отмороженные и боеспособные. С февраля уже начнут призывать офисный планктон, официантов, отцов многодетных детей, танцоров балета, дрессировщиков кошек
https://youtube.com/shorts/iJvIPhDdAzE?feature=share
. Вангую сдаваться они будут тысячами. Воевать это не детей делать, не каждый и может.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 січ, 2023 12:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Крім того, кожен день відстрочки - це нові похоронки, які "посилюють" бажання чмобілізуватися серед росіян.


можливо, але із-за репресій, пропаганди і природньої тупості населення їм набагато простіше набрати будь-яку кількість людей (це не беручи до уваги що їх фізично більше в 3-4 рази) особливо не боячись бунтів, втоми від війни та іншого
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Вангую сдаваться они будут тысячами.

Я теж повірив в нашу пропаганду, яка показувала п'яних ч.мобіків восени, яких також нахапали всіх підряд. Але на ділі виявилось, що вони не хочуть додому, а хочуть щоб їм дали більше зброї "мочить хохлов". І вони не здаються, а йдуть мстити за мертвих побратимів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:58

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Вангую сдаваться они будут тысячами.

Я теж повірив в нашу пропаганду, яка показувала п'яних ч.мобіків восени, яких також нахапали всіх підряд. Але на ділі виявилось, що вони не хочуть додому, а хочуть щоб їм дали більше зброї "мочить хохлов". І вони не здаються, а йдуть мстити за мертвих побратимів.

А вы не читайте нашу пропаганду. Есть ТГ каналы которые +/- объективно освещают события на РФ. Они уже и сами не верят в свою победу. А вы в нее верите. Уничтожая по 10 тыс мобиков в неделю за год они дойдут до Киева. А дальше что?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 січ, 2023 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:А вы не читайте нашу пропаганду. Есть ТГ каналы которые +/- объективно освещают события на РФ.

Я можу сказати з іншого боку: наші точно так нахапали і мобілізували кого попало в квітні-травні, але жоден із моїх знайомих з фронту не втік з Сєверодонецька, хоча в них мотивація воювати була нульова.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 13 січ, 2023 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:00

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:А вы не читайте нашу пропаганду. Есть ТГ каналы которые +/- объективно освещают события на РФ.

Я можу сказати з іншого боку: наші точно так нахапали кого попало в квітні-травні, але жоден із моїх знайомих з фронту не втік, хоча в них мотивація воювати була нульова.

Я про ВСУ не пишу и реагировать никак не буду.
vitaliian
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