Letusrock написав:відстрочка 2-3 місяці мало що дає нам... Сумно те що нема з їх сторони жодних ознак бажання закінчити війну хоч коли небуть.. Складається враження що в кінці березня (обламавшись з бліц-кригом) вони були більш готові ніж зараз
Насправді все щось дає. Кожен день - це втрати людей і техніки. Одна справа - поповнити боєздатні підрозділи на 10-20% і зовсім інша - повне переформування якогось батальйону, з якого мало що лишилося. + поставки західної техніки - є шанси до літа отримати як мінімум обіцяну сотню БМП і пару десятків танків, можливо ще щось... Російська техніка не тільки втрачаєтсья в боях. Це й знос стволів і механізмів, який вони не встигають міняти, що різко знижує ефективність застосування техніки в боях. Можливо до літа американці дозріють до ATACMS. Крім того, кожен день відстрочки - це нові похоронки, які "посилюють" бажання чмобілізуватися серед росіян.
vitaliian написав:Арестович ипсошник работающий на русскую аудиторию. Если он делает вид что мы испугались, значит все норм, бояться не нужно. А когда говорит что мы вот вот всех перебьем одной левой, тогда надо насторожиться.
Він нікчемний балабол і не більше, вишукувати в тому якусь Єстратегію" - просто страждати дурнею
Ему верят, видели сколько просмотров? а это можно монетизировать. В век цифровой эры неважно балабол не балабол. Лайки, просмотры - ценности 21века.
Дюрі-бачі написав:Не можна нам погоджуватись на їх умови. 2014 рік показав, що погодившись весною на мир, скажім за здачу 4 областей, через кілька років москалі б повернулись за Одесою, Харковом і так далі і далі.
є й друга сторона медалі: через кілька років у нас би могли бути ракети 1000км+, тисячі дронів і т.д., можливо вступ в НАТО (?!) Зараз якщо вони дійсно зможуть набрати ще мільйон-два людей (чи зомбі чи рабів або як їх там) то кінець війни на нашу користь застануть хіба що наші діти
Дюрі-бачі написав:Офіційні 113 тис. втрат з боку москалів, як на мене, трохи занижено (скоріш за все не враховано наших сепарів), але як я вже писав: щоб перемогти військовим методом потрібно нищити більше 50 тис. / міс., а ми дуже далекі до цих показників.
так для ерефії 113тис за майже рік це ніщо, у них від п"янки більше дохне
Тут важно качество. В первые волны шли воевать самые отмороженные и боеспособные. С февраля уже начнут призывать офисный планктон, официантов, отцов многодетных детей, танцоров балета, дрессировщиков кошек https://youtube.com/shorts/iJvIPhDdAzE?feature=share . Вангую сдаваться они будут тысячами. Воевать это не детей делать, не каждый и может.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 січ, 2023 12:56, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl написав:Крім того, кожен день відстрочки - це нові похоронки, які "посилюють" бажання чмобілізуватися серед росіян.
можливо, але із-за репресій, пропаганди і природньої тупості населення їм набагато простіше набрати будь-яку кількість людей (це не беручи до уваги що їх фізично більше в 3-4 рази) особливо не боячись бунтів, втоми від війни та іншого
vitaliian написав:Вангую сдаваться они будут тысячами.
Я теж повірив в нашу пропаганду, яка показувала п'яних ч.мобіків восени, яких також нахапали всіх підряд. Але на ділі виявилось, що вони не хочуть додому, а хочуть щоб їм дали більше зброї "мочить хохлов". І вони не здаються, а йдуть мстити за мертвих побратимів.
vitaliian написав:Вангую сдаваться они будут тысячами.
Я теж повірив в нашу пропаганду, яка показувала п'яних ч.мобіків восени, яких також нахапали всіх підряд. Але на ділі виявилось, що вони не хочуть додому, а хочуть щоб їм дали більше зброї "мочить хохлов". І вони не здаються, а йдуть мстити за мертвих побратимів.
А вы не читайте нашу пропаганду. Есть ТГ каналы которые +/- объективно освещают события на РФ. Они уже и сами не верят в свою победу. А вы в нее верите. Уничтожая по 10 тыс мобиков в неделю за год они дойдут до Киева. А дальше что?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 січ, 2023 12:59, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:А вы не читайте нашу пропаганду. Есть ТГ каналы которые +/- объективно освещают события на РФ.
Я можу сказати з іншого боку: наші точно так нахапали і мобілізували кого попало в квітні-травні, але жоден із моїх знайомих з фронту не втік з Сєверодонецька, хоча в них мотивація воювати була нульова.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 13 січ, 2023 13:00, всього редагувалось 1 раз.