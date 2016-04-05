Вони не будуть здаватися тисячами. Вони будуть воювати, будуть вмирати, але й будуть вбивати.
Тут питання в іншому - ефективність того всього і співвідношення втрат.
По техніці співвідношення з кожним місяцем покращуєтсья.
|
|
|
Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вони не будуть здаватися тисячами. Вони будуть воювати, будуть вмирати, але й будуть вбивати.
Тут питання в іншому - ефективність того всього і співвідношення втрат.
По техніці співвідношення з кожним місяцем покращуєтсья.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:23
Віталліан
Ось відео)):
Ні натяку від активістки! (бо звертатися так до влади в раші можуть тільки дуже активні та бесстрашні)), що чогось хоче від влади, окрім реакції -- грошей в якості компенсації за такі умови, коли інших не обстрілюють.
Обстрілювали б інших (тобто всі в однакових умовах), то й претензій не було.
Отаке от мислення в орків...
Тому чим скоріше всі вони опиняться в багні (всіх торкнеться якимось чином, всім стане складно нехай із різних причин), тим тільки стійкіше стане в них.
До певної межі, за якою різкий злам.
Але до тієї межі поки їм далеко.
Спочатку у фазу "всім хріново" треба потрапити.
Якщо відверто, то ми до цієї фази так відносно швидко дійшли саме завдяки отим масованим ударам по критичній інфраструктурі.
І від цього тільки згуртувалися.
А в них і розмір, і чисельність населення...
Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:31
А оцей запис треба тикати у пику кожному рашковану, який лепоче про "вісім років обстрілювали Донецьк":
Жінка з окупованого Донецька скаржиться на обстріли міста і каже, що такий досвід для неї новий і їй дуже страшно.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, де жінка говорить про це, видно дуже пошкоджену будівлю. Автор відео зазначає, що запис зроблений у Донецьку другого грудня.
"Мы к такому не привыкли. Мы очень боимся. Услышьте нас!", - каже жінка на записі.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:41
Точно біда:
"ДБР під час обшуків у начальника Південного регіонального управління ДПСУ, генерал-майора Сергія Мула знайшло: незадекларовану будівлю вартістю 6 мільйонів доларів, 40 мільйонів гривень готівкою та іноземну валюту. В ході обшуку власної квартири (м. Одеса) було виявлено 587 тисяч доларів і 380 тисяч євро. Крім цього, документи про власність в Італії та Іспанії та рахунки на 16 мільйонів доларів в іноземних установах", - розповів він.
На додаток до цього у Мула виявили паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес 25.06.1973 р.н., а також велику суму готівки в євро, доларах і білоруських рублях, три банківські картки, одна з них - швейцарського Credite Suisse, написав волонтер.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я вам скажу, що деяким мізки не вправити нічим.
З особистого досвіду: троюрідна тьотя замужем в Москві вже більше 30 років, в листопаді приїхала із сином, бо йому вручили повістку десь в метро. І вже 2 місяці розповідає нам, як нас "30 років геноцидять бандеровці, а фашистська влада все замовчує"
Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:53
І да -- якщо хтось схоче закидати за оту Плантоновську зеленій владі, то подивіться на рік оцього відео - 2015 року.
Хто і коли взяв її курсантом, та виховував))
Тому підкреслюю -- ... наслідки саме Петра Олексійовича.
З.и. під час війни військовослужбовець у відпустці за кордоном.
Привіт Успіху з Парижу шле))
А Гетьманцев каже - заздріть мовчки.
Особисте життя... ми європейці))
Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Відстрочка 2-3 місяці нам дасть більше налогодження своєї мобілізації, за планом, та потрібними ВОСами, час на ремонт та постачання техніки та налагодження виробництва б/к. Це означатиме, що нові стрілецькі полки підорів ми зустрінемо механізованими бригадами і рахунок приблизно буде 1:10 як зараз в Бахмуті/Соледарі. Рахунок 1:3 -1:4 був лише тоді коли орки наступали мотострілецькими військами з танками у випадку міст, розвалюючи все арторю темпом 60000 пострлів на день.
Для весни в орків не лишиться танків у товарних кількостях ні снарядів.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:08
Никаких загадок: спиз-но, испорчено, приписано лишнего изначально.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, sashaqbl і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|