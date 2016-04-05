RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3270327132723273
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:09

  alex_dvornichenko написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:Для весни в орків не лишиться ... снарядів.

Для мене це найбільша із загадок: куди вони діли свої снаряди: за даними перед війною було 40+ млн., нвіть стріляючи щодня як влітку по 50 тис./ день це всього 1/3 боєзапасу

Никаких загадок: спиз-но, испорчено, приписано лишнего изначально.

І що заводи нових снарядів не роблять ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11146
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Для мене це найбільша із загадок: куди вони діли свої снаряди: за даними перед війною було 40+ млн., нвіть стріляючи щодня як влітку по 50 тис./ день це всього 1/3 боєзапасу

Де ви ті цифри берете?
Інсайдер публікував порядка 20 мільйонів всіх типів(інфа взята з контрактів на виготовлення та відновлення старих)
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 904
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:по информации вражеских источников на Соледар они положили 10 тыс трупов.

Вагнер в своєму складі мав 10 тис регулярних і 40 тис зеків.
Ну поклали 10 тис зеків очистили своє суспільство. В той час коли Україна втратила нехай кілька тис але найкращих синів та дочок.
Причин для оптимізму немає
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11146
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:23

  Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:Для весни в орків не лишиться ... снарядів.

Для мене це найбільша із загадок: куди вони діли свої снаряди: за даними перед війною було 40+ млн., нвіть стріляючи щодня як влітку по 50 тис./ день це всього 1/3 боєзапасу

А хаймарсами сколько складов разнесли с лета? Те огромные взрывы с ударной волной. Там явно не тысячи снарядов были.
Витаха
 
Повідомлень: 373
З нами з: 11.10.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:34

  Витаха написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:Для весни в орків не лишиться ... снарядів.

Для мене це найбільша із загадок: куди вони діли свої снаряди: за даними перед війною було 40+ млн., нвіть стріляючи щодня як влітку по 50 тис./ день це всього 1/3 боєзапасу

А хаймарсами сколько складов разнесли с лета? Те огромные взрывы с ударной волной. Там явно не тысячи снарядов были.

Перемога не завтра і можливо не в цьому році, але хребет рашистам переламає 1 лям загиблих, це моя думка, тоді почнеться справжній развал бензоколонки і громадянська війна.
Люди пасуться на ворожій пропаганді, а потім прилітають на форум розповізти "як все погано".
Щось гілка зовсім пересохла, або штатні пропагандисти, або ті, хто їх наслухався, справжні патріоти працюють і воюють, в них немає часу на соплі.

Зараз важко, не факт, що не буде ще гірше, але треба вірити і робити свою справу, а не падати духом і здаватися.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12509
З нами з: 30.12.09
Подякував: 578 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:було виявлено 587 тисяч доларів і 380 тисяч євро. Крім цього, документи про власність в Італії та Іспанії та рахунки на 16 мільйонів доларів в іноземних установах


а скільки є таких начальників, генералів і т.д. Катастрофа... без корупції Україна могла бути якщо не в пятірці в ЄС то навіть незнаю
Letusrock
 
Повідомлень: 248
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3270327132723273
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, sashaqbl і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 110979
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 478498
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4596
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (799)
13.01.2023 14:13
Ринок ОВДП (3755)
13.01.2023 13:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.