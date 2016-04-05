alex_dvornichenko написав:
Никаких загадок: спиз-но, испорчено, приписано лишнего изначально.
І що заводи нових снарядів не роблять ?
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:09
І що заводи нових снарядів не роблять ?
Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Де ви ті цифри берете?
Інсайдер публікував порядка 20 мільйонів всіх типів(інфа взята з контрактів на виготовлення та відновлення старих)
Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вагнер в своєму складі мав 10 тис регулярних і 40 тис зеків.
Ну поклали 10 тис зеків очистили своє суспільство. В той час коли Україна втратила нехай кілька тис але найкращих синів та дочок.
Причин для оптимізму немає
Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:23
А хаймарсами сколько складов разнесли с лета? Те огромные взрывы с ударной волной. Там явно не тысячи снарядов были.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:34
Перемога не завтра і можливо не в цьому році, але хребет рашистам переламає 1 лям загиблих, це моя думка, тоді почнеться справжній развал бензоколонки і громадянська війна.
Люди пасуться на ворожій пропаганді, а потім прилітають на форум розповізти "як все погано".
Щось гілка зовсім пересохла, або штатні пропагандисти, або ті, хто їх наслухався, справжні патріоти працюють і воюють, в них немає часу на соплі.
Зараз важко, не факт, що не буде ще гірше, але треба вірити і робити свою справу, а не падати духом і здаватися.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а скільки є таких начальників, генералів і т.д. Катастрофа... без корупції Україна могла бути якщо не в пятірці в ЄС то навіть незнаю
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