vitaliian написав:по информации вражеских источников на Соледар они положили 10 тыс трупов.
Вагнер в своєму складі мав 10 тис регулярних і 40 тис зеків. Ну поклали 10 тис зеків очистили своє суспільство. В той час коли Україна втратила нехай кілька тис але найкращих синів та дочок. Причин для оптимізму немає
Denik написав:Для весни в орків не лишиться ... снарядів.
Для мене це найбільша із загадок: куди вони діли свої снаряди: за даними перед війною було 40+ млн., нвіть стріляючи щодня як влітку по 50 тис./ день це всього 1/3 боєзапасу
А хаймарсами сколько складов разнесли с лета? Те огромные взрывы с ударной волной. Там явно не тысячи снарядов были.
Перемога не завтра і можливо не в цьому році, але хребет рашистам переламає 1 лям загиблих, це моя думка, тоді почнеться справжній развал бензоколонки і громадянська війна. Люди пасуться на ворожій пропаганді, а потім прилітають на форум розповізти "як все погано". Щось гілка зовсім пересохла, або штатні пропагандисти, або ті, хто їх наслухався, справжні патріоти працюють і воюють, в них немає часу на соплі.
Зараз важко, не факт, що не буде ще гірше, але треба вірити і робити свою справу, а не падати духом і здаватися.
Успіх написав:А отут з 1,55хв кажуть інше І це вийшло 2год. тому
Успіх, тут на відео чувак з Соледару розказує, що вони ще в Соледарі, хоча центр зайняли вагнерівці. І що є хороші новини з сіл навколо Соледару. Відео записане годину тому... https://t.me/c/1402499671/9900
Ukrainian написав:Вагнер в своєму складі мав 10 тис регулярних і 40 тис зеків. Ну поклали 10 тис зеків очистили своє суспільство. В той час коли Україна втратила нехай кілька тис але найкращих синів та дочок. Причин для оптимізму немає
вагнер їм давав хоч якесь просування. Бо криміналітет звик ризикувати і відчуття боязузтва там менше - от і бігли вперед на смерь. Але цей ресурс не є нескінченим, про що я писав раніше. В регулярну армію можна мобілізувати майже всіх чоловіків як це показав досвід Німеччини у Другій Світовій. вагнерів вистачить на 7-8 місяців з початку вербування і всьо.