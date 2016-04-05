Denik написав:вагнерів вистачить на 7-8 місяців з початку вербування і всьо.
так нещодавно відпускали на волю перших завербованих 6 місяців тому.
Ну і скільки вам років? 13 чи менше? Якщо вірите в таку примітивну постановку? Ніхто нікуди їх не відпустить, вони будуть воювати до кінця, або до стану 200, або до стану важкопораненого. Зворотнього шляху для зк немає.
Ukrainian написав:Вагнер в своєму складі мав 10 тис регулярних і 40 тис зеків. Ну поклали 10 тис зеків очистили своє суспільство. В той час коли Україна втратила нехай кілька тис але найкращих синів та дочок. Причин для оптимізму немає
вагнер їм давав хоч якесь просування. Бо криміналітет звик ризикувати і відчуття боязузтва там менше - от і бігли вперед на смерь. Але цей ресурс не є нескінченим, про що я писав раніше. В регулярну армію можна мобілізувати майже всіх чоловіків як це показав досвід Німеччини у Другій Світовій. вагнерів вистачить на 7-8 місяців з початку вербування і всьо.
Таке рекордне скорочення в'язнів у чоловічих виправних колоніях фіксують у вересні й жовтні 2022 року. На початок вересня у російських колоніях перебували майже 348 тисяч осіб, на початок жовтня ця кількість скоротилася до 338 тисяч, а на початок листопада – до 325 тисяч.
И одни и те же фото постятся несколько дней. Ночью и днём. Создают новости)
Когда в наш жк прилетела ОДНА мина, больше 80 окон были разрушены С РАМАМИ, волной, полностью, потому что даже рамы восстановлению не подлежали. и даже стекла волной разрушаются не так, как на этих фото, много осколков остаётся по периметру.
Ваше видео чистое ипсо, никаких там серьезных обстрелов нет, да и смысл обстреливать то село, оно что имеет стратегическое военное значение?
Материал для внутреннего потребления, показать смотрите рф обстреливают, а вагнеры под Соледаром защищаются.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 січ, 2023 15:46, всього редагувалось 6 разів.
Уряд Німеччини поки що не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка "Leopard" в Україну. Про це заявила речниця уряду в Берліні, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel. У середу Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у рамках коаліції з партнерами. Оскільки Leopard є танком німецького виробництва, для подальшого експорту потрібен дозвіл федерального уряду Німеччини.
Denik написав:Відстрочка 2-3 місяці нам дасть більше налогодження своєї мобілізації, за планом, та потрібними ВОСами, час на ремонт та постачання техніки та налагодження виробництва б/к. Це означатиме, що нові стрілецькі полки підорів ми зустрінемо механізованими бригадами
В бюджеті вже не вистачає грошей на бойові, а на розширення.. Проблема в тому, що на війну ми маємо витрачати зі своїх доходів, а західна допомога йде на соціалку. Хіба що знайдуть якісь обхідні шляхи, у вигляді облігацій чи щось таке.