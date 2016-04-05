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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3272327332743275>
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:14

  Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:вагнерів вистачить на 7-8 місяців з початку вербування і всьо.

так нещодавно відпускали на волю перших завербованих 6 місяців тому.

Ну і скільки вам років?
13 чи менше?
Якщо вірите в таку примітивну постановку?
Ніхто нікуди їх не відпустить, вони будуть воювати до кінця, або до стану 200, або до стану важкопораненого.
Зворотнього шляху для зк немає.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:16

  Ukrainian написав:Бахмут до кінця місяця теж втратять також скоріш за все. :cry:

Ну так повертайтесь і вступайте до лав ЗСУ, до чого ці сопельки?
Внесіть самостійно свій внесок в перемогу над рашизмом, а не плачте тут смайліками і
розпускайте нюні.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:26

  Denik написав:
  Ukrainian написав:Вагнер в своєму складі мав 10 тис регулярних і 40 тис зеків.
Ну поклали 10 тис зеків очистили своє суспільство. В той час коли Україна втратила нехай кілька тис але найкращих синів та дочок.
Причин для оптимізму немає

вагнер їм давав хоч якесь просування. Бо криміналітет звик ризикувати і відчуття боязузтва там менше - от і бігли вперед на смерь. Але цей ресурс не є нескінченим, про що я писав раніше. В регулярну армію можна мобілізувати майже всіх чоловіків як це показав досвід Німеччини у Другій Світовій. вагнерів вистачить на 7-8 місяців з початку вербування і всьо.

Таке рекордне скорочення в'язнів у чоловічих виправних колоніях фіксують у вересні й жовтні 2022 року. На початок вересня у російських колоніях перебували майже 348 тисяч осіб, на початок жовтня ця кількість скоротилася до 338 тисяч, а на початок листопада – до 325 тисяч.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:31

  detroytred написав:Віталліан
Ось відео)):
вы же вроде взрослый человек. Я вам таких видео могу снять 20 шт. Где на видео разрушения, где трупы? Где орущие от страха дети? Например
https://youtube.com/shorts/JwKfhUB9TsQ?feature=share

Нельзя же постоянно гавно путать с конфетами. Не смотрите видео в которых кроме заплаканного е#альника ноль других доказательств. Её может быть любовник бросил и она теперь истерит.

Я вам даже помогу вот какие лютые обстрелы Шебекино.
https://t.me/club_shebekino/1601?single
https://t.me/club_shebekino/1551?single
В первом посте какая то заброшка. В таком помещении могли жить только бомжи
Во втором выбили стекла а рамы удивительно целы.

И одни и те же фото постятся несколько дней. Ночью и днём. Создают новости)

Когда в наш жк прилетела ОДНА мина, больше 80 окон были разрушены С РАМАМИ, волной, полностью, потому что даже рамы восстановлению не подлежали. и даже стекла волной разрушаются не так, как на этих фото, много осколков остаётся по периметру.

Ваше видео чистое ипсо, никаких там серьезных обстрелов нет, да и смысл обстреливать то село, оно что имеет стратегическое военное значение?

Материал для внутреннего потребления, показать смотрите рф обстреливают, а вагнеры под Соледаром защищаются.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 січ, 2023 15:46, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:33

Уряд Німеччини поки що не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка "Leopard" в Україну.
Про це заявила речниця уряду в Берліні, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.
У середу Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у рамках коаліції з партнерами.
Оскільки Leopard є танком німецького виробництва, для подальшого експорту потрібен дозвіл федерального уряду Німеччини.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Відстрочка 2-3 місяці нам дасть більше налогодження своєї мобілізації, за планом, та потрібними ВОСами, час на ремонт та постачання техніки та налагодження виробництва б/к. Це означатиме, що нові стрілецькі полки підорів ми зустрінемо механізованими бригадами

В бюджеті вже не вистачає грошей на бойові, а на розширення..
Проблема в тому, що на війну ми маємо витрачати зі своїх доходів, а західна допомога йде на соціалку. Хіба що знайдуть якісь обхідні шляхи, у вигляді облігацій чи щось таке.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Уряд Німеччини поки що не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка "Leopard" в Україну.


починається бюрократична возня
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:14

Добре, що ми тут не за гроші! А то б...

  lapay написав:В бюджеті вже не вистачає грошей на бойові

Тцссссс🤫🤫🤫
===
СЛАВА УКРАЇНІ!
Шановні військовослужбовці, сьогодні виплата грошового забезпечення за грудень 2022 року.
Звертаємо Вашу увагу, що через війну Законом про Держбюджет-2023 рік призупинено нарахування індексації заробітної плати на 2023 рік, через це фінансування індексації наразі відсутнє.
Це означає, що отримане грошове забезпечення буде менше на суму індексації, а саме на 1470,83 грн.
По всім виникаючим питанням будь ласка звертайтесь до фінансово-економічної служби.
=====

п.с.
Справді, сьогодні прийшла зарплата... на півтора тис. менше...

Цікаво, що буде з премією?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:А оцей запис треба тикати у пику кожному рашковану, який лепоче про "вісім років обстрілювали Донецьк":

Я вам скажу, що деяким мізки не вправити нічим.
З особистого досвіду: троюрідна тьотя замужем в Москві вже більше 30 років, в листопаді приїхала із сином, бо йому вручили повістку десь в метро. І вже 2 місяці розповідає нам, як нас "30 років геноцидять бандеровці, а фашистська влада все замовчує"
Куди приїхала? В Україну?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Цікаво, що буде з премією?

Те саме що Соледаром
Ukrainian
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