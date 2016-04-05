Ну і скільки вам років?
13 чи менше?
Якщо вірите в таку примітивну постановку?
Ніхто нікуди їх не відпустить, вони будуть воювати до кінця, або до стану 200, або до стану важкопораненого.
Зворотнього шляху для зк немає.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:14
Ну і скільки вам років?
13 чи менше?
Якщо вірите в таку примітивну постановку?
Ніхто нікуди їх не відпустить, вони будуть воювати до кінця, або до стану 200, або до стану важкопораненого.
Зворотнього шляху для зк немає.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:16
Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:26
Таке рекордне скорочення в'язнів у чоловічих виправних колоніях фіксують у вересні й жовтні 2022 року. На початок вересня у російських колоніях перебували майже 348 тисяч осіб, на початок жовтня ця кількість скоротилася до 338 тисяч, а на початок листопада – до 325 тисяч.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:31
вы же вроде взрослый человек. Я вам таких видео могу снять 20 шт. Где на видео разрушения, где трупы? Где орущие от страха дети? Например
Нельзя же постоянно гавно путать с конфетами. Не смотрите видео в которых кроме заплаканного е#альника ноль других доказательств. Её может быть любовник бросил и она теперь истерит.
Я вам даже помогу вот какие лютые обстрелы Шебекино.
В первом посте какая то заброшка. В таком помещении могли жить только бомжи
Во втором выбили стекла а рамы удивительно целы.
И одни и те же фото постятся несколько дней. Ночью и днём. Создают новости)
Когда в наш жк прилетела ОДНА мина, больше 80 окон были разрушены С РАМАМИ, волной, полностью, потому что даже рамы восстановлению не подлежали. и даже стекла волной разрушаются не так, как на этих фото, много осколков остаётся по периметру.
Ваше видео чистое ипсо, никаких там серьезных обстрелов нет, да и смысл обстреливать то село, оно что имеет стратегическое военное значение?
Материал для внутреннего потребления, показать смотрите рф обстреливают, а вагнеры под Соледаром защищаются.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 січ, 2023 15:46, всього редагувалось 6 разів.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:33
Уряд Німеччини поки що не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка "Leopard" в Україну.
Про це заявила речниця уряду в Берліні, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.
У середу Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у рамках коаліції з партнерами.
Оскільки Leopard є танком німецького виробництва, для подальшого експорту потрібен дозвіл федерального уряду Німеччини.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В бюджеті вже не вистачає грошей на бойові, а на розширення..
Проблема в тому, що на війну ми маємо витрачати зі своїх доходів, а західна допомога йде на соціалку. Хіба що знайдуть якісь обхідні шляхи, у вигляді облігацій чи щось таке.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:14
Добре, що ми тут не за гроші! А то б...
Тцссссс🤫🤫🤫
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СЛАВА УКРАЇНІ!
Шановні військовослужбовці, сьогодні виплата грошового забезпечення за грудень 2022 року.
Звертаємо Вашу увагу, що через війну Законом про Держбюджет-2023 рік призупинено нарахування індексації заробітної плати на 2023 рік, через це фінансування індексації наразі відсутнє.
Це означає, що отримане грошове забезпечення буде менше на суму індексації, а саме на 1470,83 грн.
По всім виникаючим питанням будь ласка звертайтесь до фінансово-економічної служби.
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п.с.
Справді, сьогодні прийшла зарплата... на півтора тис. менше...
Цікаво, що буде з премією?
Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Куди приїхала? В Україну?
Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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