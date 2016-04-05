RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3272327332743275
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Отак виглядає суспільство рабів з боку фінансів:

Треть россиян оказались зависимыми от выплат государства Большинство граждан имеют лишь один источник средств для жизни
Росстат раскрыл структуру источников средств россиян к существованию. Около 45% граждан живут на зарплату, 33% получают выплаты от государства, а каждый четвертый является иждивенцем. О предпринимательских доходах сказали лишь 2%

https://www.rbc.ru/economics/12/01/2023 ... 86222dfa6a
І ці клоуни ще намагаються армію збільшити до 2 мільйонів.
Те як мене вчили одного, хто воює має забезпечувати десь 6 чоловік в тилу.
На росії всього 39,6% від всього населення або 58,4 млн. отримували з/п. Із них мабуть половина - бюджетники або працівники держкорпорацій.
Тобто як при цьому орки збираються переводити 7-8 мільйонів на військові рейки з урахуванням того, що 1-2 мільйони виїде/виїхало зовсім не зрозуміло))).
Denik
 
Повідомлень: 1825
З нами з: 23.02.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы потеряли Украину, там уже другой народ, так и не понял цели всего этого" Коц признал провал СВО


Ну ошиблись немного ... ну с кем не бывает ...
Только цена ошибки - сотни тысяч смертей

Нация моральных уродов
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7565
З нами з: 31.08.09
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 3272327332743275
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 110988
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 478502
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4598
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.