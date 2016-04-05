Треть россиян оказались зависимыми от выплат государства Большинство граждан имеют лишь один источник средств для жизни
Росстат раскрыл структуру источников средств россиян к существованию. Около 45% граждан живут на зарплату, 33% получают выплаты от государства, а каждый четвертый является иждивенцем. О предпринимательских доходах сказали лишь 2%
І ці клоуни ще намагаються армію збільшити до 2 мільйонів.
Те як мене вчили одного, хто воює має забезпечувати десь 6 чоловік в тилу.
На росії всього 39,6% від всього населення або 58,4 млн. отримували з/п. Із них мабуть половина - бюджетники або працівники держкорпорацій.
Тобто як при цьому орки збираються переводити 7-8 мільйонів на військові рейки з урахуванням того, що 1-2 мільйони виїде/виїхало зовсім не зрозуміло))).