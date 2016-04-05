Треть россиян оказались зависимыми от выплат государства Большинство граждан имеют лишь один источник средств для жизни Росстат раскрыл структуру источников средств россиян к существованию. Около 45% граждан живут на зарплату, 33% получают выплаты от государства, а каждый четвертый является иждивенцем. О предпринимательских доходах сказали лишь 2%
https://www.rbc.ru/economics/12/01/2023 ... 86222dfa6a І ці клоуни ще намагаються армію збільшити до 2 мільйонів. Те як мене вчили одного, хто воює має забезпечувати десь 6 чоловік в тилу. На росії всього 39,6% від всього населення або 58,4 млн. отримували з/п. Із них мабуть половина - бюджетники або працівники держкорпорацій. Тобто як при цьому орки збираються переводити 7-8 мільйонів на військові рейки з урахуванням того, що 1-2 мільйони виїде/виїхало зовсім не зрозуміло))).
lapay написав:В бюджеті вже не вистачає грошей на бойові
Тцссссс === СЛАВА УКРАЇНІ! Шановні військовослужбовці, сьогодні виплата грошового забезпечення за грудень 2022 року. Звертаємо Вашу увагу, що через війну Законом про Держбюджет-2023 рік призупинено нарахування індексації заробітної плати на 2023 рік, через це фінансування індексації наразі відсутнє. Це означає, що отримане грошове забезпечення буде менше на суму індексації, а саме на 1470,83 грн. По всім виникаючим питанням будь ласка звертайтесь до фінансово-економічної служби. =====
п.с. Справді, сьогодні прийшла зарплата... на півтора тис. менше...
Цікаво, що буде з премією?
Стоп. Вам пришла выплата за декабрь 2022 г, а отменена индексация с 1 января 2023 года. Нам зарплата пришла как обычно, но предупредили, что уменьшится в следующих выплатах.
lapay написав:В бюджеті вже не вистачає грошей на бойові
Тцссссс === СЛАВА УКРАЇНІ! Шановні військовослужбовці, сьогодні виплата грошового забезпечення за грудень 2022 року. Звертаємо Вашу увагу, що через війну Законом про Держбюджет-2023 рік призупинено нарахування індексації заробітної плати на 2023 рік, через це фінансування індексації наразі відсутнє. Це означає, що отримане грошове забезпечення буде менше на суму індексації, а саме на 1470,83 грн. По всім виникаючим питанням будь ласка звертайтесь до фінансово-економічної служби. =====
п.с. Справді, сьогодні прийшла зарплата... на півтора тис. менше...
Цікаво, що буде з премією?
Стоп. Вам пришла выплата за декабрь 2022 г, а отменена индексация с 1 января 2023 года. Нам зарплата пришла как обычно, но предупредили, что уменьшится в следующих выплатах.
Denik написав:Отак виглядає суспільство рабів з боку фінансів:
Треть россиян оказались зависимыми от выплат государства Большинство граждан имеют лишь один источник средств для жизни Росстат раскрыл структуру источников средств россиян к существованию. Около 45% граждан живут на зарплату, 33% получают выплаты от государства, а каждый четвертый является иждивенцем. О предпринимательских доходах сказали лишь 2%
https://www.rbc.ru/economics/12/01/2023 ... 86222dfa6a І ці клоуни ще намагаються армію збільшити до 2 мільйонів. Те як мене вчили одного, хто воює має забезпечувати десь 6 чоловік в тилу. На росії всього 39,6% від всього населення або 58,4 млн. отримували з/п. Із них мабуть половина - бюджетники або працівники держкорпорацій. Тобто як при цьому орки збираються переводити 7-8 мільйонів на військові рейки з урахуванням того, що 1-2 мільйони виїде/виїхало зовсім не зрозуміло))).