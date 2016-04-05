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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 32733274327532763277>
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Отак виглядає суспільство рабів з боку фінансів:

Треть россиян оказались зависимыми от выплат государства Большинство граждан имеют лишь один источник средств для жизни
Росстат раскрыл структуру источников средств россиян к существованию. Около 45% граждан живут на зарплату, 33% получают выплаты от государства, а каждый четвертый является иждивенцем. О предпринимательских доходах сказали лишь 2%

https://www.rbc.ru/economics/12/01/2023 ... 86222dfa6a
І ці клоуни ще намагаються армію збільшити до 2 мільйонів.
Те як мене вчили одного, хто воює має забезпечувати десь 6 чоловік в тилу.
На росії всього 39,6% від всього населення або 58,4 млн. отримували з/п. Із них мабуть половина - бюджетники або працівники держкорпорацій.
Тобто як при цьому орки збираються переводити 7-8 мільйонів на військові рейки з урахуванням того, що 1-2 мільйони виїде/виїхало зовсім не зрозуміло))).
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы потеряли Украину, там уже другой народ, так и не понял цели всего этого" Коц признал провал СВО


Ну ошиблись немного ... ну с кем не бывает ...
Только цена ошибки - сотни тысяч смертей

Нация моральных уродов
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Якщо вірите в таку примітивну постановку?
Ніхто нікуди їх не відпустить, вони будуть воювати до кінця, або до стану 200, або до стану важкопораненого.

Так Пригожін і відпускав переважно одноногих...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  lapay написав:В бюджеті вже не вистачає грошей на бойові

Тцссссс
===
СЛАВА УКРАЇНІ!
Шановні військовослужбовці, сьогодні виплата грошового забезпечення за грудень 2022 року.
Звертаємо Вашу увагу, що через війну Законом про Держбюджет-2023 рік призупинено нарахування індексації заробітної плати на 2023 рік, через це фінансування індексації наразі відсутнє.
Це означає, що отримане грошове забезпечення буде менше на суму індексації, а саме на 1470,83 грн.
По всім виникаючим питанням будь ласка звертайтесь до фінансово-економічної служби.
=====

п.с.
Справді, сьогодні прийшла зарплата... на півтора тис. менше...

Цікаво, що буде з премією?


Стоп. Вам пришла выплата за декабрь 2022 г, а отменена индексация с 1 января 2023 года.
Нам зарплата пришла как обычно, но предупредили, что уменьшится в следующих выплатах.

Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
freeze
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:54

  freeze написав:
Успіх написав:
  lapay написав:В бюджеті вже не вистачає грошей на бойові

Тцссссс
===
СЛАВА УКРАЇНІ!
Шановні військовослужбовці, сьогодні виплата грошового забезпечення за грудень 2022 року.
Звертаємо Вашу увагу, що через війну Законом про Держбюджет-2023 рік призупинено нарахування індексації заробітної плати на 2023 рік, через це фінансування індексації наразі відсутнє.
Це означає, що отримане грошове забезпечення буде менше на суму індексації, а саме на 1470,83 грн.
По всім виникаючим питанням будь ласка звертайтесь до фінансово-економічної служби.
=====

п.с.
Справді, сьогодні прийшла зарплата... на півтора тис. менше...

Цікаво, що буде з премією?


Стоп. Вам пришла выплата за декабрь 2022 г, а отменена индексация с 1 января 2023 года.
Нам зарплата пришла как обычно, но предупредили, что уменьшится в следующих выплатах.

Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk


У нас увеличение выплат.
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:55

Denik вы меня не читаете?
viewtopic.php?p=5529346#p5529346
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:00

freeze
Радий Вас читати
На відмину, від Долярчика
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:03

  Denik написав:Отак виглядає суспільство рабів з боку фінансів:

Треть россиян оказались зависимыми от выплат государства Большинство граждан имеют лишь один источник средств для жизни
Росстат раскрыл структуру источников средств россиян к существованию. Около 45% граждан живут на зарплату, 33% получают выплаты от государства, а каждый четвертый является иждивенцем. О предпринимательских доходах сказали лишь 2%

https://www.rbc.ru/economics/12/01/2023 ... 86222dfa6a
І ці клоуни ще намагаються армію збільшити до 2 мільйонів.
Те як мене вчили одного, хто воює має забезпечувати десь 6 чоловік в тилу.
На росії всього 39,6% від всього населення або 58,4 млн. отримували з/п. Із них мабуть половина - бюджетники або працівники держкорпорацій.
Тобто як при цьому орки збираються переводити 7-8 мільйонів на військові рейки з урахуванням того, що 1-2 мільйони виїде/виїхало зовсім не зрозуміло))).


У нас тоже не только лишь все, мало кто хочет.
https://strana.news/news/421718-muzhchi ... estki.html
Правительство правильно перекрыло кордоны, а то все рванули бы все на восточный фронт, но , со стороны Польши.
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:08

  Izya Cy написав:
У нас тоже не только лишь все, мало кто хочет.
https://strana.news/news/421718-muzhchi ... estki.html
Правительство правильно перекрыло кордоны, а то все рванули бы все на восточный фронт, но , со стороны Польши.

Оп-пачки
Опять срана.юа

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pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:10

  pesikot написав:
  Izya Cy написав:
У нас тоже не только лишь все, мало кто хочет.
https://strana.news/news/421718-muzhchi ... estki.html
Правительство правильно перекрыло кордоны, а то все рванули бы все на восточный фронт, но , со стороны Польши.

Оп-пачки
Опять срана.юа

Вкладчик, попустись

Это Украинский ресурс, не запрещенный и не заблокированный , одобренный СБУ. Ты против нашего СБУ? Смотри мне.
Izya Cy
 
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