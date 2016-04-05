Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:14
vitaliian написав: detroytred написав:
Віталліан
Ось відео)):
вы же вроде взрослый человек. Я вам таких видео могу снять 20 шт. Где на видео разрушения, где трупы? Где орущие от страха дети? Например
https://youtube.com/shorts/JwKfhUB9TsQ?feature=share
Нельзя же постоянно гавно путать с конфетами. Не смотрите видео в которых кроме заплаканного е#альника ноль других доказательств. Её может быть любовник бросил и она теперь истерит.
Я вам даже помогу вот какие лютые обстрелы Шебекино.
https://t.me/club_shebekino/1601?single https://t.me/club_shebekino/1551?single
В первом посте какая то заброшка. В таком помещении могли жить только бомжи
Во втором выбили стекла а рамы удивительно целы.
И одни и те же фото постятся несколько дней. Ночью и днём. Создают новости)
Когда в наш жк прилетела ОДНА мина, больше 80 окон были разрушены С РАМАМИ, волной, полностью, потому что даже рамы восстановлению не подлежали. и даже стекла волной разрушаются не так, как на этих фото, много осколков остаётся по периметру.
Ваше видео чистое ипсо, никаких там серьезных обстрелов нет, да и смысл обстреливать то село, оно что имеет стратегическое военное значение?
Материал для внутреннего потребления, показать смотрите рф обстреливают, а вагнеры под Соледаром защищаются.
Да Ви також наче не дитина, а про що мова не зрозуміли.
Да хоч ноль (ноль!) руйнувань, да хоч і 100% іпсо, річ у тому, що вона бажає, що хоче, що просувають.
А бажає, просувають лише -- компенсуйте, бо в інших такого нема.
Ви все ж таки не в стані тримати себе. І самі постійно плутаєте гівно з цукерками. Не бачите предмету, про який ведеться мова.
Рефлексуєте на другорядні елементи...
Гуд бай))
З.и. ну да -- Бутусов розмістив на цензорі (чи хто там главред) саме для цього, як Ви кажете: "Материал для внутреннего потребления, показать смотрите рф обстреливают, а вагнеры под Соледаром защищаются".
Востаннє редагувалось
detroytred
в П'ят 13 січ, 2023 18:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:14
Izya Cy написав: pesikot написав:
Оп-пачки
Опять срана.юа
Вкладчик, попустись
Это Украинский ресурс, не запрещенный и не заблокированный , одобренный СБУ. Ты против нашего СБУ? Смотри мне.
Вкладчик, тебя видно издалека
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:17
Кстати, а где тут борцы с ресурсами strana.ua
Молчат все А модераторы Нет, я нисколько не обсуждаю действия модератор
pesikot
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:18
pesikot написав:
Вкладчик, тебя видно издалека
я незнаю що там у посиланні но те що всюди в топі зараз чати а-ля "увага повістки" це факт.
Letusrock
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:19
Дюрі-бачі написав: Schmit написав:
військовий результат нульовий
Зате для деяких галузей економіки, зокрема хлібопекарства, шкода значно більша ніж від початку війни.
ВВП України мінус 50%,
Азовське море - внутрішнє озеро,
Кримський канал,
ЗАЕС,
20% території України прийнято до РФ.
Ось така арифметика.
І тут пишуть, що РФ програла.
flyman
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:19
pesikot написав:
Кстати, а где тут борцы с ресурсами strana.ua
Молчат все
А модераторы
Нет, я нисколько не обсуждаю действия модератор
Не беспокойся, мелкая ябеда), скоро сотрут. Твои призывы не относятся к теме форума)
Izya Cy
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:20
Дюрі-бачі написав: vitaliian написав:
по информации вражеских источников на Соледар они положили 10 тыс трупов.
це за пів року, для них це цілком прийнятні втрати. Якщо б такі втрати були за тиждень штурму то це була б зовсім інша розмова.
І не слід забувати, що ми також там втратили кілька тисяч...
Ще кілька Соледарів, і Україні не буде кому і чим воювати
flyman
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:21
freeze написав:
Стоп. Вам пришла выплата за декабрь 2022
ГЗ в ЗСУ платять за поточной місяць.
З премії начебто не повинні зняти нічого. Вона не індексувалась.
Зате аліменти з листопада кажуть знімають.
Hotab
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:22
Дюрі-бачі написав: vitaliian написав:
по информации вражеских источников на Соледар они положили 10 тыс трупов.
це за пів року, для них це цілком прийнятні втрати. Якщо б такі втрати були за тиждень штурму то це була б зовсім інша розмова.
І не слід забувати, що ми також там втратили кілька тисяч...
Ще кілька Соледарів, і Україні не буде кому і чим воювати
flyman
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:22
flyman написав:
і Україні не буде кому і чим воювати
Прийдеш підмінити загиблих, констататор-панікер куєв?
Hotab
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