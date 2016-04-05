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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3274327532763277>
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:14

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Віталліан
Ось відео)):
вы же вроде взрослый человек. Я вам таких видео могу снять 20 шт. Где на видео разрушения, где трупы? Где орущие от страха дети? Например
https://youtube.com/shorts/JwKfhUB9TsQ?feature=share

Нельзя же постоянно гавно путать с конфетами. Не смотрите видео в которых кроме заплаканного е#альника ноль других доказательств. Её может быть любовник бросил и она теперь истерит.

Я вам даже помогу вот какие лютые обстрелы Шебекино.
https://t.me/club_shebekino/1601?single
https://t.me/club_shebekino/1551?single
В первом посте какая то заброшка. В таком помещении могли жить только бомжи
Во втором выбили стекла а рамы удивительно целы.

И одни и те же фото постятся несколько дней. Ночью и днём. Создают новости)

Когда в наш жк прилетела ОДНА мина, больше 80 окон были разрушены С РАМАМИ, волной, полностью, потому что даже рамы восстановлению не подлежали. и даже стекла волной разрушаются не так, как на этих фото, много осколков остаётся по периметру.

Ваше видео чистое ипсо, никаких там серьезных обстрелов нет, да и смысл обстреливать то село, оно что имеет стратегическое военное значение?

Материал для внутреннего потребления, показать смотрите рф обстреливают, а вагнеры под Соледаром защищаются.

Да Ви також наче не дитина, а про що мова не зрозуміли.
Да хоч ноль (ноль!) руйнувань, да хоч і 100% іпсо, річ у тому, що вона бажає, що хоче, що просувають.

А бажає, просувають лише -- компенсуйте, бо в інших такого нема.

Ви все ж таки не в стані тримати себе. І самі постійно плутаєте гівно з цукерками. Не бачите предмету, про який ведеться мова.
Рефлексуєте на другорядні елементи...

Гуд бай))

З.и. ну да -- Бутусов розмістив на цензорі (чи хто там главред) саме для цього, як Ви кажете: "Материал для внутреннего потребления, показать смотрите рф обстреливают, а вагнеры под Соледаром защищаются".
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 січ, 2023 18:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:14

  Izya Cy написав:
  pesikot написав:
  Izya Cy написав:
У нас тоже не только лишь все, мало кто хочет.
https://strana.news/news/421718-muzhchi ... estki.html
Правительство правильно перекрыло кордоны, а то все рванули бы все на восточный фронт, но , со стороны Польши.

Оп-пачки
Опять срана.юа

Вкладчик, попустись

Это Украинский ресурс, не запрещенный и не заблокированный , одобренный СБУ. Ты против нашего СБУ? Смотри мне.

Вкладчик, тебя видно издалека
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати, а где тут борцы с ресурсами strana.ua

Молчат все

А модераторы
Нет, я нисколько не обсуждаю действия модератор
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Вкладчик, тебя видно издалека

я незнаю що там у посиланні но те що всюди в топі зараз чати а-ля "увага повістки" це факт.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:19

  Дюрі-бачі написав:
  Schmit написав:військовий результат нульовий
Зате для деяких галузей економіки, зокрема хлібопекарства, шкода значно більша ніж від початку війни.

ВВП України мінус 50%,
Азовське море - внутрішнє озеро,
Кримський канал,
ЗАЕС,
20% території України прийнято до РФ.


Ось така арифметика.
І тут пишуть, що РФ програла.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:19

  pesikot написав:Кстати, а где тут борцы с ресурсами strana.ua

Молчат все

А модераторы
Нет, я нисколько не обсуждаю действия модератор


Не беспокойся, мелкая ябеда), скоро сотрут. Твои призывы не относятся к теме форума)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:20

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:по информации вражеских источников на Соледар они положили 10 тыс трупов.
це за пів року, для них це цілком прийнятні втрати. Якщо б такі втрати були за тиждень штурму то це була б зовсім інша розмова.
І не слід забувати, що ми також там втратили кілька тисяч...

Ще кілька Соледарів, і Україні не буде кому і чим воювати
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Стоп. Вам пришла выплата за декабрь 2022

ГЗ в ЗСУ платять за поточной місяць.
З премії начебто не повинні зняти нічого. Вона не індексувалась.
Зате аліменти з листопада кажуть знімають.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:22

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:по информации вражеских источников на Соледар они положили 10 тыс трупов.
це за пів року, для них це цілком прийнятні втрати. Якщо б такі втрати були за тиждень штурму то це була б зовсім інша розмова.
І не слід забувати, що ми також там втратили кілька тисяч...

Ще кілька Соледарів, і Україні не буде кому і чим воювати
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:і Україні не буде кому і чим воювати

Прийдеш підмінити загиблих, констататор-панікер куєв?
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