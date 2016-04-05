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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3274327532763277
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:25

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Вкладчик, тебя видно издалека

я незнаю що там у посиланні но те що всюди в топі зараз чати а-ля "увага повістки" це факт.


пастернака не читал, но осуждаю...

это про тебя
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ВВП України мінус 50%,
Азовське море - внутрішнє озеро,
Кримський канал,
ЗАЕС,
20% території України прийнято до РФ.
Ось така арифметика.

Курчат по осені рахують. Це все - тимчасові здобутки, за які доведеться платити майбутнім свого народу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:53

  flyman написав:ВВП України мінус 50%,
Азовське море - внутрішнє озеро, Кримський канал,ЗАЕС,
20% території України прийнято до РФ.
Ось така арифметика.
І тут пишуть, що РФ програла.

Флай, прошу, перестань харчуватися на помийках :wink:
ВВП України мінус 30,4%
https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomik ... rivni-304#
Решта - "брєд сивої кобили", особливо про території. "Соскін і ко" доведуть тебе до сказу.))
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:57

У модератора є гарне формулювання для сауни: панічні настрої. Флуман на пару тижнів сауни написав вже, імхо.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:08

  Ukrainian написав:
  Успіх написав:Цікаво, що буде з премією?

Те саме що Соледаром

угомонись уже зрадоЁб
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Izya Cy написав:У нас увеличение выплат.

"у вас" это в какой конторе?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:16

  Hotab написав:У модератора є гарне формулювання для сауни: панічні настрої. Флуман на пару тижнів сауни написав вже, імхо.

Теж імхо.
Панікерство -- його суть в тому, що це фантазії...
Тобто інфо, яка не відповідає дійсності.

На форумі, а мій погляд, боротьба з цим явищем повинна бути не у боротьбі з самим панікером, а у боротьбі з цими його фантазіями.
Тобто спростувати його інфо і справі кінець.
Он як колега fler вище.

Якщо ж форумчанин надає дійсно факт, який не спростовується (тобто з джерел, які офіційні або патріотичні), то треба запитувати одразу -- і що? Що з цього слідкує? Що саме цим Ви хотіли довести?

І тільки з цієї відповіді вже можна робити висновок -- панікер чи ні.

З.и.
Ну і як казочка-гумореска про звірячий режим сталіна (в якості осудження режиму):
https://c21ch.newcastle.edu.au/stalin/t15/t15_23.htm
detroytred
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