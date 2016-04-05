Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:25
Letusrock написав: pesikot написав:
Вкладчик, тебя видно издалека
я незнаю що там у посиланні но те що всюди в топі зараз чати а-ля "увага повістки" це факт.
пастернака не читал, но осуждаю...
это про тебя
pesikot
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:27
flyman написав:
ВВП України мінус 50%,
Азовське море - внутрішнє озеро,
Кримський канал,
ЗАЕС,
20% території України прийнято до РФ.
Ось така арифметика.
Курчат по осені рахують. Це все - тимчасові здобутки, за які доведеться платити майбутнім свого народу.
Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:53
flyman написав:
ВВП України мінус 50%,
Азовське море - внутрішнє озеро, Кримський канал,ЗАЕС,
20% території України прийнято до РФ.
Ось така арифметика.
І тут пишуть, що РФ програла.
Флай, прошу, перестань харчуватися на помийках
ВВП України мінус 30,4%
https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomik ... rivni-304#
Решта - "брєд сивої кобили", особливо про території. "Соскін і ко" доведуть тебе до сказу.))
fler
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:57
У модератора є гарне формулювання для сауни: панічні настрої. Флуман на пару тижнів сауни написав вже, імхо.
Hotab
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:08
Ukrainian написав: Успіх написав:
Цікаво, що буде з премією?
Те саме що Соледаром
угомонись уже зрадоЁб
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:11
Izya Cy написав:
У нас увеличение выплат.
"у вас" это в какой конторе?
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:16
Hotab написав:
У модератора є гарне формулювання для сауни: панічні настрої. Флуман на пару тижнів сауни написав вже, імхо.
Теж імхо.
Панікерство -- його суть в тому, що це фантазії...
Тобто інфо, яка не відповідає дійсності.
На форумі, на мій погляд, боротьба з цим явищем повинна бути не у боротьбі з самим панікером, а у боротьбі з цими його фантазіями.
Тобто спростувати його інфо і справі кінець. Точнісінько у лоб.
Он як колега fler вище.
Якщо ж форумчанин надає дійсно факт, який не спростовується (тобто з джерел, які офіційні або патріотичні), то треба запитувати одразу -- і що? Що з цього слідкує? Що саме цим Ви хотіли довести?
І тільки з цієї відповіді вже можна робити висновок -- панікер чи ні.
З.и.
Ну і як казочка-гумореска про звірячий режим сталіна (в якості осудження режиму):
https://c21ch.newcastle.edu.au/stalin/t15/t15_23.htm
detroytred
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:17
fler написав: flyman написав:
ВВП України мінус 50%,
Азовське море - внутрішнє озеро, Кримський канал,ЗАЕС,
20% території України прийнято до РФ.
Ось така арифметика.
І тут пишуть, що РФ програла.
Флай, прошу, перестань харчуватися на помийках
ВВП України мінус 30,4%
https://www.kmu.gov.ua/news/minekonomik ... rivni-304#
Решта - "брєд сивої кобили", особливо про території. "Соскін і ко" доведуть тебе до сказу.))
на помойках самая питательная пища для биологического мусора, доказано миллионом мух
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